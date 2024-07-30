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Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов
Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов
В Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 миллионов бюджетных средств на махинациях с контрактами по благоустройству города. Как сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:01
2024-07-30T09:01
2024-07-30T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 миллионов бюджетных средств на махинациях с контрактами по благоустройству города. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, виновным в хищении признан исполнительный директор подрядного ООО.По данным силовиков, два контракта о благоустройстве общественных территорий курорта на сумму свыше 145 млн рублей между зарегистрированным в Дагестане ООО и ялтинской мэрией были заключены в 2022 году. Деньги выделялись по нацпроекту "Жилье и городская среда".Мошенническую схему выявили сотрудниками ФСБ. Дело возбудили по статье о хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Исполнительный директор ООО признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный ущерб в размере 14 898 767 рублей возмещен.Отмечается, что один из соучастников скрылся от следствия. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов переданы в Ялтинский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищениеВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, крым, новости крыма, хищение, закон и право
Подрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов
ФСБ: в Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 млн на махинациях с благоустройством
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 миллионов бюджетных средств на махинациях с контрактами по благоустройству города. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, виновным в хищении признан исполнительный директор подрядного ООО.
По данным силовиков, два контракта о благоустройстве общественных территорий курорта на сумму свыше 145 млн рублей между зарегистрированным в Дагестане ООО и ялтинской мэрией были заключены в 2022 году. Деньги выделялись по нацпроекту "Жилье и городская среда".
"Приступив к исполнению обязательств, исполнительный директор ООО вступил в преступный сговор с четырьмя жителями Ялты. Целью сговора являлось хищение бюджетных денежных средств. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически на производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей", - сказано в релизе.
Мошенническую схему выявили сотрудниками ФСБ. Дело возбудили по статье о хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Исполнительный директор ООО признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный ущерб в размере 14 898 767 рублей возмещен.
Отмечается, что один из соучастников скрылся от следствия. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов переданы в Ялтинский городской суд.
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