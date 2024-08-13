https://crimea.ria.ru/20240813/zaderzhan-uchastnik-skhemy-khischeniya-15-mln-rubley-iz-kazny-yalty-1139567817.html
Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
В Херсонской области задержан находящийся в федеральном розыске крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T15:36
2024-08-13T15:36
2024-08-13T15:36
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
херсонская область
ялта
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан находящийся в федеральном розыске крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, в июне 2022 года частная фирма заключила с администрацией Ялты два муниципальных контракта на общую сумму свыше 145 млн рублей по благоустройству общественных территорий. Исполнительный директор компании-подрядчика вступил в преступный сговор с четырьмя жителями Ялты с целью хищения бюджетных денег. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически не производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей.Мошенническую схему выявили сотрудники УФСБ России по региону. Коммерсанта и троих его сообщников задержали. Суд приговорил руководителя фирмы к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный материальный ущерб администрации Ялты возмещен. Уголовные дела в отношении трех других фигурантов переданы в суд для рассмотрения по существу.Еще один соучастник скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. На прошлой неделе сотрудники Управления ФСБ по Херсонской области задержали злоумышленника и доставили в Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу.Ранее сотрудники УФСБ и полиции задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщиныВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, ялта, происшествия, новости, видео
Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
В Херсонской области задержали участника схемы хищения 15 млн рублей из бюджета Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан находящийся в федеральном розыске крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как рассказали в ведомстве, в июне 2022 года частная фирма заключила с администрацией Ялты два муниципальных контракта на общую сумму свыше 145 млн рублей по благоустройству общественных территорий.
Исполнительный директор компании-подрядчика вступил в преступный сговор с четырьмя жителями Ялты с целью хищения бюджетных денег. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически не производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей.
Мошенническую схему выявили сотрудники УФСБ России по региону. Коммерсанта и троих его сообщников задержали. Суд приговорил руководителя фирмы к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный материальный ущерб администрации Ялты возмещен. Уголовные дела в отношении трех других фигурантов переданы в суд для рассмотрения по существу.
Еще один соучастник скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. На прошлой неделе сотрудники Управления ФСБ по Херсонской области задержали злоумышленника и доставили в Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу.
Ранее сотрудники УФСБ и полиции задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей
при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе Крыма.
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