https://crimea.ria.ru/20240813/zaderzhan-uchastnik-skhemy-khischeniya-15-mln-rubley-iz-kazny-yalty-1139567817.html

Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты

Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты

В Херсонской области задержан находящийся в федеральном розыске крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T15:36

2024-08-13T15:36

2024-08-13T15:36

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

херсонская область

ялта

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139567691_170:0:1112:530_1920x0_80_0_0_8fe01c7aefbb0552105e8f1537002d58.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан находящийся в федеральном розыске крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Как рассказали в ведомстве, в июне 2022 года частная фирма заключила с администрацией Ялты два муниципальных контракта на общую сумму свыше 145 млн рублей по благоустройству общественных территорий. Исполнительный директор компании-подрядчика вступил в преступный сговор с четырьмя жителями Ялты с целью хищения бюджетных денег. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически не производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей.Мошенническую схему выявили сотрудники УФСБ России по региону. Коммерсанта и троих его сообщников задержали. Суд приговорил руководителя фирмы к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Причиненный материальный ущерб администрации Ялты возмещен. Уголовные дела в отношении трех других фигурантов переданы в суд для рассмотрения по существу.Еще один соучастник скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. На прошлой неделе сотрудники Управления ФСБ по Херсонской области задержали злоумышленника и доставили в Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу.Ранее сотрудники УФСБ и полиции задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщиныВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

херсонская область

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, ялта, происшествия, новости, видео