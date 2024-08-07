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В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины
В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины
В Симферополе участник мошеннической ОПГ похитил три миллиона рублей у пожилой местной жительницы. Как сообщает прокуратура Крыма, по уголовному делу о хищении... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T10:29
2024-08-07T10:29
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе участник мошеннической ОПГ похитил три миллиона рублей у пожилой местной жительницы. Как сообщает прокуратура Крыма, по уголовному делу о хищении вынесен приговор.По данным надзорного ведомства, фигурант входил в состав организованной группы, участники которой звонили пожилым людям и убежали их в необходимости передачи сбережений "сотрудникам банка в целях недопущения их хищения".Действия злоумышленника пресекли правоохранители, решением суда он приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 5 лет. Ущерб возмещен в размере 50 тыс. рублей, гражданский иск на оставшуюся сумму удовлетворен, следствие в отношении других участников группы продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часаМясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублейМошенники придумали новую схему обмана участников СВО
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симферополь, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, закон и право
В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины

В Крыму участник мошеннической ОПГ получил условный срок за обман пенсионерки

10:29 07.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе участник мошеннической ОПГ похитил три миллиона рублей у пожилой местной жительницы. Как сообщает прокуратура Крыма, по уголовному делу о хищении вынесен приговор.
По данным надзорного ведомства, фигурант входил в состав организованной группы, участники которой звонили пожилым людям и убежали их в необходимости передачи сбережений "сотрудникам банка в целях недопущения их хищения".
"Таким образом у пожилой жительницы Симферополя было похищено более трех млн рублей, которые она передала подсудимому, представившемуся сотрудником банка", - сообщили в пресс-службе.
Действия злоумышленника пресекли правоохранители, решением суда он приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 5 лет. Ущерб возмещен в размере 50 тыс. рублей, гражданский иск на оставшуюся сумму удовлетворен, следствие в отношении других участников группы продолжается.
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СимферопольКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымМошенничествоЗакон и право
 
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