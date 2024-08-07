https://crimea.ria.ru/20240807/v-simferopole-aferist-iz-opg-pokhitil-3-mln-u-pozhiloy-zhenschiny-1139422320.html

В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины

В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщины

В Симферополе участник мошеннической ОПГ похитил три миллиона рублей у пожилой местной жительницы. Как сообщает прокуратура Крыма, по уголовному делу о хищении... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T10:29

2024-08-07T10:29

2024-08-07T10:29

симферополь

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

мошенничество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе участник мошеннической ОПГ похитил три миллиона рублей у пожилой местной жительницы. Как сообщает прокуратура Крыма, по уголовному делу о хищении вынесен приговор.По данным надзорного ведомства, фигурант входил в состав организованной группы, участники которой звонили пожилым людям и убежали их в необходимости передачи сбережений "сотрудникам банка в целях недопущения их хищения".Действия злоумышленника пресекли правоохранители, решением суда он приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 5 лет. Ущерб возмещен в размере 50 тыс. рублей, гражданский иск на оставшуюся сумму удовлетворен, следствие в отношении других участников группы продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часаМясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублейМошенники придумали новую схему обмана участников СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, закон и право