https://crimea.ria.ru/20240801/myasnik-iz-sevastopolya-pokhitil-u-investorov-38-millionov-rubley-1139297434.html

Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей

Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей

33-летний генеральный директор двух предприятий по реализации мясной продукции из Севастополя пойдет под суд по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T19:03

2024-08-01T19:03

2024-08-01T19:03

севастополь

умвд россии по севастополю

мошенничество

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. 33-летний генеральный директор двух предприятий по реализации мясной продукции из Севастополя пойдет под суд по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, мужчину обвиняют в хищении 38 миллионов рублей у инвесторов.По данным полиции, с 2019 по 2023 год фигурант предлагал своим знакомым из Севастополя, Крыма и Московской области материально поддержать его бизнес, обещая ежемесячно по 10% от суммы инвестиций, и полное возвращение суммы вклада через год. В действительности деньги возвращать не собирался.Задержание фигуранта производили пи поддержке Росгвардии СОБР "Сокол", при обысках изъяты учредительные и бухгалтерские документы, а также расписки о передаче денежных средств. Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Полицейские устанавливают других возможных потерпевших.Читайте также на РИА Новости Крым:Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемыеСобрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковБыл офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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