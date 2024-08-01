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Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей
Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей
33-летний генеральный директор двух предприятий по реализации мясной продукции из Севастополя пойдет под суд по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:03
2024-08-01T19:03
севастополь
умвд россии по севастополю
мошенничество
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. 33-летний генеральный директор двух предприятий по реализации мясной продукции из Севастополя пойдет под суд по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, мужчину обвиняют в хищении 38 миллионов рублей у инвесторов.По данным полиции, с 2019 по 2023 год фигурант предлагал своим знакомым из Севастополя, Крыма и Московской области материально поддержать его бизнес, обещая ежемесячно по 10% от суммы инвестиций, и полное возвращение суммы вклада через год. В действительности деньги возвращать не собирался.Задержание фигуранта производили пи поддержке Росгвардии СОБР "Сокол", при обысках изъяты учредительные и бухгалтерские документы, а также расписки о передаче денежных средств. Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Полицейские устанавливают других возможных потерпевших.Читайте также на РИА Новости Крым:Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемыеСобрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковБыл офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, мошенничество, происшествия, общество, новости крыма
Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей

Коммерсанта из Севастополя подозревают в хищении 38 млн рублей у инвесторов

19:03 01.08.2024
 
© Полиция СевастополяКоммерсанта из Севастополя подозревают в хищении 38 млн рублей у инвесторов
Коммерсанта из Севастополя подозревают в хищении 38 млн рублей у инвесторов
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. 33-летний генеральный директор двух предприятий по реализации мясной продукции из Севастополя пойдет под суд по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, мужчину обвиняют в хищении 38 миллионов рублей у инвесторов.
По данным полиции, с 2019 по 2023 год фигурант предлагал своим знакомым из Севастополя, Крыма и Московской области материально поддержать его бизнес, обещая ежемесячно по 10% от суммы инвестиций, и полное возвращение суммы вклада через год. В действительности деньги возвращать не собирался.
"Действуя таким образом, генеральный директор двух предприятий за несколько лет убедил 11 человек передать ему в общей сложности около 38 млн рублей. Суммы вкладов, которые обвиняемый потратил не по назначению, а на личные нужды, развлечения и отдых, варьировались от одного до шести миллионов рублей", - уточняют правоохранители.
Задержание фигуранта производили пи поддержке Росгвардии СОБР "Сокол", при обысках изъяты учредительные и бухгалтерские документы, а также расписки о передаче денежных средств. Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Полицейские устанавливают других возможных потерпевших.
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