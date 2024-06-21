https://crimea.ria.ru/20240621/byl-ofis-i-sayt-v-sevastopole-remontniki-pokhitili-6-mln-u-pensionerov-1138262812.html

Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров

Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров

В Севастополе организованная группа мошенников, работая под предлогом проведения ремонтов, похитила у пенсионеров почти шесть миллионов рублей. Против аферистов РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T11:19

2024-06-21T11:19

2024-06-21T11:20

севастополь

прокуратура города севастополя

умвд россии по севастополю

мошенничество

общество

новости крыма

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе организованная группа мошенников, работая под предлогом проведения ремонтов, похитила у пенсионеров почти шесть миллионов рублей. Против аферистов возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре города.Банда орудовала в период с марта 2018 по декабрь 2021 года. Отмечается, что организатор привлек в свою преступную группу пять мужчин и одну женщину, которые имели четко распределенные роли. Работа велась в офисном помещении, были созданы также сайты под видом фирмы, якобы оказывающей услуги по проведению ремонтных работ в квартирах, страница в соцсети, визитки и рекламные листовки. Один из соучастников был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Все это позволило группе имитировать законный вид.Преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю.Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что трое севастопольцев отдали мошенникам почти два миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузыВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваФорсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, умвд россии по севастополю, мошенничество, общество, новости крыма, деньги