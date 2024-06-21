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Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров
Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров
В Севастополе организованная группа мошенников, работая под предлогом проведения ремонтов, похитила у пенсионеров почти шесть миллионов рублей. Против аферистов РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T11:19
2024-06-21T11:19
2024-06-21T11:20
севастополь
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умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе организованная группа мошенников, работая под предлогом проведения ремонтов, похитила у пенсионеров почти шесть миллионов рублей. Против аферистов возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре города.Банда орудовала в период с марта 2018 по декабрь 2021 года. Отмечается, что организатор привлек в свою преступную группу пять мужчин и одну женщину, которые имели четко распределенные роли. Работа велась в офисном помещении, были созданы также сайты под видом фирмы, якобы оказывающей услуги по проведению ремонтных работ в квартирах, страница в соцсети, визитки и рекламные листовки. Один из соучастников был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Все это позволило группе имитировать законный вид.Преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю.Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что трое севастопольцев отдали мошенникам почти два миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузыВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваФорсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
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севастополь, прокуратура города севастополя, умвд россии по севастополю, мошенничество, общество, новости крыма, деньги
Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров
В Севастополе группа аферистов под предлогом ремонта обманула 53 пенсионера на 6 миллионов
11:19 21.06.2024 (обновлено: 11:20 21.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе организованная группа мошенников, работая под предлогом проведения ремонтов, похитила у пенсионеров почти шесть миллионов рублей. Против аферистов возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре города.
Банда орудовала в период с марта 2018 по декабрь 2021 года. Отмечается, что организатор привлек в свою преступную группу пять мужчин и одну женщину, которые имели четко распределенные роли.
Работа велась в офисном помещении, были созданы также сайты под видом фирмы, якобы оказывающей услуги по проведению ремонтных работ в квартирах, страница в соцсети, визитки и рекламные листовки. Один из соучастников был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Все это позволило группе имитировать законный вид.
"Поверившие им люди вносили авансовые платежи, но вместо выполненных работ получали лишь обещания и уговоры подождать. Все потерпевшие – престарелые люди, инвалиды или "дети войны", - уточнили в прокуратуре.
Преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю.
"В рамках расследования установлены 53 потерпевших, а сумма причиненного ущерба составила почти 6 миллионов рублей. Кроме того, одному из участников преступной группы предъявлено обвинение в ограблении пожилой клиентки – злоумышленник открыто похитил у нее 200 тысяч рублей", - уточнили в УМВД по Севастополю.
Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось
, что трое севастопольцев отдали мошенникам почти два миллиона рублей.
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