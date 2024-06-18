https://crimea.ria.ru/20240618/forsazh-po-russki-v-penze-zaderzhali--avtomobilnykh-vorov-1138183778.html

Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров

Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров

В Пензе задержаны воры-"каскадеры", которые умудрялись похищать товары из движущихся грузовиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T09:10

2024-06-18T09:10

2024-06-18T09:20

россия

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

транспорт

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111564/36/1115643696_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc34568ee75cd02a1a0a804e779bcb06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Пензе задержаны воры-"каскадеры", которые умудрялись похищать товары из движущихся грузовиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.В ночное время на участке дороги М-5 "Урал" криминальное трио следовало за большегрузом на автомобиле, предварительно выключив свет фар. Четвертый участник группы в это время наблюдал за обстановкой со стороны.Так, двое злоумышленников, проявляя каскадерское мастерство, выбирались через переднее окно машины на капот и вскрывали заднюю дверь грузовика. Забравшись внутрь, подельники передавали друг другу коробки с товарами и складывали на крыше легковушки. На "опустошение" одного грузовика у них уходило не больше пяти минут.В общей сложности сообщники похитили различного товара на сумму свыше 24 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей из-за действий афериста, который выдал себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности, и она поверила мошеннику. Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаВ Крыму два школьника помогли задержать вораУкрал даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), транспорт, кража