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Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
В Пензе задержаны воры-"каскадеры", которые умудрялись похищать товары из движущихся грузовиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T09:10
2024-06-18T09:10
2024-06-18T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Пензе задержаны воры-"каскадеры", которые умудрялись похищать товары из движущихся грузовиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.В ночное время на участке дороги М-5 "Урал" криминальное трио следовало за большегрузом на автомобиле, предварительно выключив свет фар. Четвертый участник группы в это время наблюдал за обстановкой со стороны.Так, двое злоумышленников, проявляя каскадерское мастерство, выбирались через переднее окно машины на капот и вскрывали заднюю дверь грузовика. Забравшись внутрь, подельники передавали друг другу коробки с товарами и складывали на крыше легковушки. На "опустошение" одного грузовика у них уходило не больше пяти минут.В общей сложности сообщники похитили различного товара на сумму свыше 24 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей из-за действий афериста, который выдал себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности, и она поверила мошеннику. Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаВ Крыму два школьника помогли задержать вораУкрал даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент
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россия, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), транспорт, кража
Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
Воры-каскадеры вытащили из движущихся фур товара на 24 млн рублей
09:10 18.06.2024 (обновлено: 09:20 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Пензе задержаны воры-"каскадеры", которые умудрялись похищать товары из движущихся грузовиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
В ночное время на участке дороги М-5 "Урал" криминальное трио следовало за большегрузом на автомобиле, предварительно выключив свет фар. Четвертый участник группы в это время наблюдал за обстановкой со стороны.
Так, двое злоумышленников, проявляя каскадерское мастерство, выбирались через переднее окно машины на капот и вскрывали заднюю дверь грузовика. Забравшись внутрь, подельники передавали друг другу коробки с товарами и складывали на крыше легковушки. На "опустошение" одного грузовика у них уходило не больше пяти минут.
В общей сложности сообщники похитили различного товара на сумму свыше 24 миллионов рублей.
"Злоумышленниками оказались трое жителей Волгограда и житель Московской области, - говорится в сообщении. - Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
Ранее сообщалось
, что 68-летняя жительница Евпатории лишилась 6,4 миллиона рублей из-за действий афериста, который выдал себя за ее начальника. По словам пострадавшей, ей пришло сообщение с аккаунта начальника, который предупредил женщину, что ее деньги на счету в опасности, и она поверила мошеннику.
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