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В Крыму два школьника помогли задержать вора
В Крыму два школьника помогли задержать вора - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Крыму два школьника помогли задержать вора
В Симферопольском районе Крыма два бдительных школьника помогли задержать вора, который на их глазах похитил телефон. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T16:57
2024-05-24T16:57
2024-05-24T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма два бдительных школьника помогли задержать вора, который на их глазах похитил телефон. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, два друга – Данила Калеух и Роман Ломакин, –возвращаясь домой после уроков, заметили, как неизвестный вытащил телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.В день последнего звонка ученики 4 и 5 классов Мирновской школы получили от правоохранителей благодарности и ценные подарки за оказанное содействие в раскрытии преступления. Родителей мальчиков также отблагодарили за добросовестное воспитание юных граждан Российской Федерации.Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летнего школьника наградят за спасение мамы и помощь в поимке преступника. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник не растерялся, а быстро вызвал подмогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступленияКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, происшествия, кража, общество, дети, мвд по республике крым, новости крыма
В Крыму два школьника помогли задержать вора
В Симферопольском районе Крыма два школьника помогли задержать вора
16:57 24.05.2024 (обновлено: 16:58 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма два бдительных школьника помогли задержать вора, который на их глазах похитил телефон. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, два друга – Данила Калеух и Роман Ломакин, –возвращаясь домой после уроков, заметили, как неизвестный вытащил телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.
"Благодаря слаженным действиям Данила и Романа, а также своевременному реагированию участкового – преступник был задержан", - уточнили в пресс-службе.
В день последнего звонка ученики 4 и 5 классов Мирновской школы получили от правоохранителей благодарности и ценные подарки за оказанное содействие в раскрытии преступления. Родителей мальчиков также отблагодарили за добросовестное воспитание юных граждан Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летнего школьника наградят за спасение мамы
и помощь в поимке преступника. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник не растерялся, а быстро вызвал подмогу.
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