https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-dva-shkolnika-pomogli-zaderzhat-vora-1137555576.html

В Крыму два школьника помогли задержать вора

В Крыму два школьника помогли задержать вора - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Крыму два школьника помогли задержать вора

В Симферопольском районе Крыма два бдительных школьника помогли задержать вора, который на их глазах похитил телефон. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T16:57

2024-05-24T16:57

2024-05-24T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма два бдительных школьника помогли задержать вора, который на их глазах похитил телефон. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, два друга – Данила Калеух и Роман Ломакин, –возвращаясь домой после уроков, заметили, как неизвестный вытащил телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.В день последнего звонка ученики 4 и 5 классов Мирновской школы получили от правоохранителей благодарности и ценные подарки за оказанное содействие в раскрытии преступления. Родителей мальчиков также отблагодарили за добросовестное воспитание юных граждан Российской Федерации.Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летнего школьника наградят за спасение мамы и помощь в поимке преступника. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник не растерялся, а быстро вызвал подмогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступленияКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, происшествия, кража, общество, дети, мвд по республике крым, новости крыма