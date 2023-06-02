https://crimea.ria.ru/20230602/poymali-pedofila-opisal-vora-v-krymu-deti-pomogli-raskryt-prestupleniya-1129152522.html
Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю наградил десятилетнего мальчика, который спас от грабителя своего младшего брата, и студентов... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T15:49
2023-06-02T15:49
2023-06-02T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю наградил десятилетнего мальчика, который спас от грабителя своего младшего брата, и студентов колледжа из Феодосии, задержавших на детской площадке педофила. Юным крымчанам были вручены благодарственные письма руководителя Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю Владимира Терентьева.Как сообщает пресс-служба ведомства, 10-летний житель Алупки Миша Музыченко находился дома вместе со своим 7-летним братом, когда к ним забрался злоумышленник в маске и с ножом. Грабитель ударил детей по голове, пригрозил им оружием и потребовал показать, где хранятся деньги. Мальчик не растерялся, придумал, что мама хранит сбережения в пристройке, и вывел туда преступника.Мальчик внимательно рассмотрел напавшего, а когда грабитель не нашел ценностей в сарае и скрылся, подробно описал злоумышленника прибывшим сотрудниками полиции. Благодаря этому нападавший был оперативно задержан в Керчи. Оказалось, что это опасный рецидивист, неоднократно судимый за подобные преступления. Он признал свою вину, расследование уголовного дела в отношении него уже завершено, и вскоре судьбу грабителя решит суд.Студенты колледжа из Феодосии Сергей Жайворонок, Александр Подберецкий и Дмитрий Парченко в один из майских дней провожали домой подругу, когда к ним за помощью обратился ребенок. Он сказал, что некий мужчина на детской площадке ведет себя очень странно. Студенты действовали решительно и смогли задержать педофила, который уже осужден и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.Ребята не считают себя героями, а в планах у парней – служба в рядах российской армии, сообщает пресс-служба следственного комитета.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоныГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html
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Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
СК Крыма наградил 10-летнего мальчика и студентов за помощь в поимке грабителя и педофила
15:49 02.06.2023 (обновлено: 15:50 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю наградил десятилетнего мальчика, который спас от грабителя своего младшего брата, и студентов колледжа из Феодосии, задержавших на детской площадке педофила. Юным крымчанам были вручены благодарственные письма руководителя Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю Владимира Терентьева.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 10-летний житель Алупки Миша Музыченко находился дома вместе со своим 7-летним братом, когда к ним забрался злоумышленник в маске и с ножом. Грабитель ударил детей по голове, пригрозил им оружием и потребовал показать, где хранятся деньги. Мальчик не растерялся, придумал, что мама хранит сбережения в пристройке, и вывел туда преступника.
"Я очень испугался за своего младшего брата Максима и решил тогда любым способом выманить грабителя за пределы дома", - цитирует пресс-служба слова Миши.
Мальчик внимательно рассмотрел напавшего, а когда грабитель не нашел ценностей в сарае и скрылся, подробно описал злоумышленника прибывшим сотрудниками полиции. Благодаря этому нападавший был оперативно задержан в Керчи. Оказалось, что это опасный рецидивист, неоднократно судимый за подобные преступления. Он признал свою вину, расследование уголовного дела в отношении него уже завершено, и вскоре судьбу грабителя решит суд.
Студенты колледжа из Феодосии Сергей Жайворонок, Александр Подберецкий и Дмитрий Парченко в один из майских дней провожали домой подругу, когда к ним за помощью обратился ребенок. Он сказал, что некий мужчина на детской площадке ведет себя очень странно.
"Позже следователи квалифицируют его поступок как "совершение иных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних". Более того, после его задержания будет установлено, что развратник днем ранее "отметился" на другой площадке, где гуляли дети в возрасте от 7 до 10 лет", - уточнили в СК.
Студенты действовали решительно и смогли задержать педофила, который уже осужден
и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ребята не считают себя героями, а в планах у парней – служба в рядах российской армии, сообщает пресс-служба следственного комитета.
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