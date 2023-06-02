https://crimea.ria.ru/20230602/poymali-pedofila-opisal-vora-v-krymu-deti-pomogli-raskryt-prestupleniya-1129152522.html

Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления

Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю наградил десятилетнего мальчика, который спас от грабителя своего младшего брата, и студентов... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T15:49

2023-06-02T15:49

2023-06-02T15:50

крым

происшествия

крымский следком

дети

общество

безопасность

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю наградил десятилетнего мальчика, который спас от грабителя своего младшего брата, и студентов колледжа из Феодосии, задержавших на детской площадке педофила. Юным крымчанам были вручены благодарственные письма руководителя Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю Владимира Терентьева.Как сообщает пресс-служба ведомства, 10-летний житель Алупки Миша Музыченко находился дома вместе со своим 7-летним братом, когда к ним забрался злоумышленник в маске и с ножом. Грабитель ударил детей по голове, пригрозил им оружием и потребовал показать, где хранятся деньги. Мальчик не растерялся, придумал, что мама хранит сбережения в пристройке, и вывел туда преступника.Мальчик внимательно рассмотрел напавшего, а когда грабитель не нашел ценностей в сарае и скрылся, подробно описал злоумышленника прибывшим сотрудниками полиции. Благодаря этому нападавший был оперативно задержан в Керчи. Оказалось, что это опасный рецидивист, неоднократно судимый за подобные преступления. Он признал свою вину, расследование уголовного дела в отношении него уже завершено, и вскоре судьбу грабителя решит суд.Студенты колледжа из Феодосии Сергей Жайворонок, Александр Подберецкий и Дмитрий Парченко в один из майских дней провожали домой подругу, когда к ним за помощью обратился ребенок. Он сказал, что некий мужчина на детской площадке ведет себя очень странно. Студенты действовали решительно и смогли задержать педофила, который уже осужден и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.Ребята не считают себя героями, а в планах у парней – служба в рядах российской армии, сообщает пресс-служба следственного комитета.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоныГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей

https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский следком, дети, общество, безопасность, новости крыма