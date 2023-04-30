https://crimea.ria.ru/20230430/kaznit-nelzya-pomilovat-otkroveniya-sudey-o-tom-kak-sudit-detey-1128400252.html

Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей

Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей

Их черные мантии скрывают от посторонних глаз все людское и как будто возвышают своих хозяев над страстями человеческими. Их лица суровы и беспристрастны, голос РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T16:52

2023-04-30T16:52

2023-04-30T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Их черные мантии скрывают от посторонних глаз все людское и как будто возвышают своих хозяев над страстями человеческими. Их лица суровы и беспристрастны, голос тверд и жесток, а звук деревянного молотка заставляет сердца содрогнуться.Но после заседания каждый из них приходит в кабинет, вешает мантию в шкаф и становится обычным человеком, со своими чувствами и мыслями. Человеком, имеющим право на ошибку.Они – судьи, и у каждого из них за плечами свой жизненный опыт. Им бывает жалко людей, которых они только что осудили. Особенно если речь идет о подростках, которые часто попадают в зал суда по глупости или трагической случайности. Судье приходится решать, способен ли этот, по сути еще ребенок исправиться, или он в свои годы уже закоренелый преступник, которого надо изолировать от общества. Конечно, есть нормы закона, но от того, кто их применяет, тоже зависит многое. О том, как совершается тяжелый выбор, корреспонденту РИА Новости Крым рассказали люди в судейских мантиях.Кому поможет отсрочка приговора?Виктор Николаевич Скляров – заместитель председателя Верховного суда Республики Крым. Свою карьеру начал еще в Советском Союзе."Каждый из нас, работая, сталкивается с отцом, матерью, которые перед нами сидят. Судья тоже человек. Когда сидит перед тобой несовершеннолетний – это очень тяжело. Потому что воспринимаешь его как своего ребенка", - вздыхает седой человек с грустными глазами.За полвека практики он перевидал разных: обозленных и успевших познать жизнь в ее самом неприглядном виде, искренне раскаявшихся, оступившихся по глупости и недомыслию; бравирующих, поддерживаемых из зала братвой: держись, мол, браток, но пасаран; испорченных зэками-родителями и вполне респектабельных подростков из благополучных семей.Но всегда трудно предугадать, кто из подсудимых исправится и станет человеком, а кто нет. Примерно в конце восьмидесятых из его машины вытащили магнитофон, вспоминает Скляров – тогда еще молодой судья Красноперекопского районного суда. Одного вора он задержал сам, двух других привели милиционеры. В тот день подростки ограбили таксопарк – сняли из автомобилей приемники и магнитофоны.Сам судья заявление писать не стал. Пожалел."И знаете, вот два человека из этой тройки поступили в суд. Тогда было условное наказание, то есть отсрочка исполнения приговора. Я их не посадил, отсрочку назначил. И вот проходит время, иду я на работу, и стоит солдат. Подходит, извиняется, можно к вам, говорит. – Ну заходи, а что ты хотел? – Вы меня не узнаете? – Нет. – Ну это ж мы магнитофон у вас вытащили!"Оказалось, парень благополучно закончил школу, отслужил в армии, вернулся, жениться собрался. Все у человека сложилось хорошо, и он пришел поблагодарить судью за то, что когда-то в него поверил.Недетские истории: от административки до уголовкиПочему подростки совершают преступления? Это важно понять, говорит председатель Киевского районного суда Симферополя Андрей Николаевич Долгополов. Потому что иногда это случается, например, из-за обостренного чувства справедливости. Единственным способом для ребенка восстановить справедливость часто становится драка, и подросток не в состоянии контролировать свою уже почти взрослую силу. Ударил, случайно попал ногой в висок – в итоге у соперника серьезная черепно-мозговая травма. Классифицируется как тяжкое телесное повреждение, и с 14 лет за это наказывают реальным сроком. А мальчишка всего лишь подрался во дворе…Или частое для совершеннолетних стремление самоутвердиться в этом мире, показать свою силу и власть. И рядом нет понимающего взрослого, который направил бы эту силу в правильное русло.Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму>>"Два года назад у нас на улице Титова возле 31 школы собралось две группы подростков, и "местные" решили с "чужими" разобраться, мол, чего это они к нам пришли. Побежали за ними, те давай сначала убегать. Догнали, спрашивают, чего вы убегаете. Начались разборки, и один подросток ударил ногой другого. И причинил ему телесное повреждение в виде закрытого косого перелома правой большеберцовой кости", - формулирует судья привычными для него фразами.Естественно, он не хотел этого, говорит Долгополов. Но в итоге тяжкие телесные повреждения, статья 111, часть 1 - до шести лет. Жалко парня, однако закон есть закон."А вот совсем был анекдотичный случай. В прошлом году летом, в августе, двое студентов автотранспортного колледжа ночью шли по территории садового товарищества. Увидели возле дома "четверку" незакрытую, решили ее угнать. Вот зачем это им было надо? Эта машина, она же старше их обоих вместе взятых! – усмехается Андрей Николаевич. - Ключей нет, попытались напрямую проводами соединить. Мучились-мучились, потом полезли посмотреть, есть ли аккумулятор. Нет аккумулятора. Ну что делать? Машину-то раскурочили уже. Решили завести её с толкача. Вышли, толкают, пыхтят, но она же без аккумулятора не заведется!"В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках>>"Герои" протащили машину на себе километра полтора и бросили. А в итоге судили их по 86 статье, санкция которой – до семи лет лишения свободы. И добро бы пьяные были, восклицает судья. Но ведь по-трезвому жизнь себе загубили.Если ребенка судят и тем более сажают – это беда для каждого нормального родителя. Однако бывает и по-другому, когда страшно сказать – мама приходит и просит: посадите моего, я с ним не справляюсь.- В 2020 году у нас был осужден семнадцатилетний студент колледжа, приехал из Мурманска к бабушке. Нашел соответствующий сайт в интернете, ему рассказали, где что взять и как разложить. На второй закладке его обнаружили и задержали. Судья вошел в положение, пожалел, дали ему два с половиной года условно. Полгода не прошло, приходит запрос из Мурманска на копию приговора. Его уже опять по той же статье судят! Но только он стал совершеннолетним, и ему дали на полную катушку – 12 лет. А если бы его первый судья посадил, то отсидел бы год и вышел. Может быть, что-то понял бы.- Возможно, не всегда надо жалеть?- Вот вы понимаете как! Кто же может это знать, тут все от человека зависит.Такие разные подсудимыеЭту песню из фильма Динары Асановой "Пацаны" в конце восьмидесятых бренчали на гитарах подростки во всех дворах. И чистым, звенящим юношеским голосом пел ее в конце фильма сам автор – композитор Виталий Черницкий:"…Я не возьмусь за плеть,Стану коня жалеть.Коли решил он белой дорогоюЧистой подковой звенеть…"Почему-то взрослые думают, что попасть в тюрьму могут только подростки из неблагополучных семей. На деле все совсем не так. На скамью подсудимых в большинстве своем садятся как раз-таки дети вполне благополучных родителей. Наркодилеры, например, ищут закладчиков из состоятельных семей, потому что в перспективе эти несовершеннолетние быстро становятся клиентами. А карманам, как известно, денежки нужны. И распознать, что твой ребенок стал наркокурьером, можно по внезапно появившимся у него большим деньгам.В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика>>"Нужно больше уделять внимания их свободному времени, - советует судья Виктор Скляров. - Вспомните, как раньше было – кружки, спортивные школы, какие-то мероприятия. Дети были заняты чем-то полезным. Где это все сейчас? У нас же почти нет ничего бесплатного, а заплатить способны не все родители".Вовремя поддержать, не осудить, объяснить, достучаться, не взяться за плеть – под силу сегодня не каждому взрослому. Родители вечно заняты на работе и дома, им вечно некогда хотя бы просто поговорить, выслушать, поинтересоваться, чем занят ребенок. "Ты все учить норовишь, а их любить надо", - говорил герой Приемыхова своему молодому коллеге.Любовь - это, конечно, тоже не панацея, от сумы да от тюрьмы не зарекайся, говорит мудрый русский народ.Но все-таки даже самых безнадежных если что-то и может еще спасти, то только она. Любовь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученикаВ Севастополе девушка-подросток попалась на наркотикахВ Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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