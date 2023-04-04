https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-devushka-podrostok-popalas-na-narkotikakh-1127969955.html

В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках

В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках - РИА Новости Крым, 04.04.2023

В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках

В Севастополе полиция задержала шестнадцатилетнюю девушку в наркотическом опьянении с пакетами "порошка" в сумке и одежде – ей грозит три года тюрьмы. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T13:01

2023-04-04T13:01

2023-04-04T13:01

умвд россии по севастополю

крым

севастопольские секреты

севастополь

происшествия

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110497/69/1104976941_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_77e21e0ea84946beb571217caf94377c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала шестнадцатилетнюю девушку в наркотическом опьянении с пакетами "порошка" в сумке и одежде – ей грозит три года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантка дела оказалась юной наркоманкой, которая уже попадала в поле зрения полиции, сообщили ведомстве:На этот раз девушка буквально вышла навстречу патрульным полицейским, покидая лесную зону в районе мыса Фиолент. Убежать ей не удалось – ее доставили в отдел, позвонили родителям, в присутствии законного представителя досмотрели вещи."Девушка имела внешние признаки наркотического опьянения... В ее сумочке и в кармане джинсов были обнаружены полиэтиленовые пакетики с порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедроном", – рассказали в полиции.Правоохранителям задержанная рассказала, что регулярно ищет "запрещенные вещества для личного употребления без непосредственного их приобретения".Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"

https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-narkoagrariy-zhdet-suda-za-8-kg-urozhaya--1127954322.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по севастополю, крым, севастопольские секреты, севастополь, происшествия, новости, новости крыма