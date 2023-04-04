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В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках
В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках
В Севастополе полиция задержала шестнадцатилетнюю девушку в наркотическом опьянении с пакетами "порошка" в сумке и одежде – ей грозит три года тюрьмы. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T13:01
2023-04-04T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала шестнадцатилетнюю девушку в наркотическом опьянении с пакетами "порошка" в сумке и одежде – ей грозит три года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантка дела оказалась юной наркоманкой, которая уже попадала в поле зрения полиции, сообщили ведомстве:На этот раз девушка буквально вышла навстречу патрульным полицейским, покидая лесную зону в районе мыса Фиолент. Убежать ей не удалось – ее доставили в отдел, позвонили родителям, в присутствии законного представителя досмотрели вещи."Девушка имела внешние признаки наркотического опьянения... В ее сумочке и в кармане джинсов были обнаружены полиэтиленовые пакетики с порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедроном", – рассказали в полиции.Правоохранителям задержанная рассказала, что регулярно ищет "запрещенные вещества для личного употребления без непосредственного их приобретения".Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках

В Севастополе шестнадцатилетней девушке грозит три года тюрьмы за наркотики

13:01 04.04.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСодержание под стражей
Содержание под стражей - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала шестнадцатилетнюю девушку в наркотическом опьянении с пакетами "порошка" в сумке и одежде – ей грозит три года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Фигурантка дела оказалась юной наркоманкой, которая уже попадала в поле зрения полиции, сообщили ведомстве:
"Задержанная уже привлекалась к административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и немедицинское потребление наркотических средств".
На этот раз девушка буквально вышла навстречу патрульным полицейским, покидая лесную зону в районе мыса Фиолент. Убежать ей не удалось – ее доставили в отдел, позвонили родителям, в присутствии законного представителя досмотрели вещи.
"Девушка имела внешние признаки наркотического опьянения... В ее сумочке и в кармане джинсов были обнаружены полиэтиленовые пакетики с порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедроном", – рассказали в полиции.
Правоохранителям задержанная рассказала, что регулярно ищет "запрещенные вещества для личного употребления без непосредственного их приобретения".
Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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