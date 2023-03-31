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В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров - РИА Новости Крым, 31.03.2023
В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
Два несовершеннолетних наркокурьера из Севастополя попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T09:35
2023-03-31T09:35
2023-03-31T09:36
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два несовершеннолетних наркокурьера из Севастополя попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону."Подозреваемые планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным путем через закладки на территории Симферопольского района и города Севастополя, однако их планам помешали сотрудники полиции", – сообщили в ведомстве.В кармане куртки одного из задержанных был сверток с порошкообразным веществом. У другого – мобильный телефон с координатами заготовленного тайника. Там полицейские нашли еще 10 свертков с расфасованными полимерными пакетами, наполненными таким же порошком. Всего правоохранители изъяли более 11 граммов запрещенных веществ.Как рассказали юные злоумышленники, незаконные вещества они приобрели через сеть у одного и того же человека, который передавал "товар", указывая координаты схронов.Фигуранты дела под домашним арестом. Ведется следствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиковВ Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненноеВ Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
https://crimea.ria.ru/20230328/750-doz-v-simferopole-zaderzhan-narkodiler-s-krupnoy-partiey-zakladok-1127809362.html
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севастополь, крым, происшествия, наркотики, мвд по республике крым, новости крыма, общество, симферопольский район
В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
В Крыму задержаны несовершеннолетние севастопольцы с 11 свертками наркотиков
09:35 31.03.2023 (обновлено: 09:36 31.03.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два несовершеннолетних наркокурьера из Севастополя попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
"Подозреваемые планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным путем через закладки на территории Симферопольского района и города Севастополя, однако их планам помешали сотрудники полиции", – сообщили в ведомстве.
В кармане куртки одного из задержанных был сверток с порошкообразным веществом. У другого – мобильный телефон с координатами заготовленного тайника. Там полицейские нашли еще 10 свертков с расфасованными полимерными пакетами, наполненными таким же порошком. Всего правоохранители изъяли более 11 граммов запрещенных веществ.
Как рассказали юные злоумышленники, незаконные вещества они приобрели через сеть у одного и того же человека, который передавал "товар", указывая координаты схронов.
Фигуранты дела под домашним арестом. Ведется следствие.
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