https://crimea.ria.ru/20230331/v-krymu-zaderzhali-nesovershennoletnikh-narkokurerov-1127892989.html

В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров

В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров - РИА Новости Крым, 31.03.2023

В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров

Два несовершеннолетних наркокурьера из Севастополя попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T09:35

2023-03-31T09:35

2023-03-31T09:36

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Два несовершеннолетних наркокурьера из Севастополя попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону."Подозреваемые планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным путем через закладки на территории Симферопольского района и города Севастополя, однако их планам помешали сотрудники полиции", – сообщили в ведомстве.В кармане куртки одного из задержанных был сверток с порошкообразным веществом. У другого – мобильный телефон с координатами заготовленного тайника. Там полицейские нашли еще 10 свертков с расфасованными полимерными пакетами, наполненными таким же порошком. Всего правоохранители изъяли более 11 граммов запрещенных веществ.Как рассказали юные злоумышленники, незаконные вещества они приобрели через сеть у одного и того же человека, который передавал "товар", указывая координаты схронов.Фигуранты дела под домашним арестом. Ведется следствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиковВ Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненноеВ Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы

https://crimea.ria.ru/20230328/750-doz-v-simferopole-zaderzhan-narkodiler-s-krupnoy-partiey-zakladok-1127809362.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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