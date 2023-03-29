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Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков
Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков
В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии наркотиков, которую они планировали в качестве мести подкинуть своим знакомым. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T21:25
2023-03-29T21:25
2023-03-29T21:25
севастополь
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полиция севастополя
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии наркотиков, которую они планировали в качестве мести подкинуть своим знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. Выяснилось, что одна из обвиняемых, 20-летняя местная жительница, уже является фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков. Она и подговорила подругу купить "синтетику" в теневом сегменте интернета и подбросить знакомым. Так девушка хотела добиться для себя смягчения наказания и отомстить приятелям.Преступные намерения стали известны оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков. Девушек задержали. Сейчас одна из них находится под стражей, другая – под домашним арестом.Фигурнаткам грозит от трех до 10 лет лишения свободы по статье УК РФ о незаконных операциях с наркотиками в крупном размере.Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, наркотики, общество, новости крыма, закон и право
Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков
В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии нарктотиков
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии наркотиков, которую они планировали в качестве мести подкинуть своим знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
Выяснилось, что одна из обвиняемых, 20-летняя местная жительница, уже является фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков. Она и подговорила подругу купить "синтетику" в теневом сегменте интернета и подбросить знакомым. Так девушка хотела добиться для себя смягчения наказания и отомстить приятелям.
"Обвиняемая совместно со своей 18-летней подругой приобрела более 60 граммов синтетических наркотиков – мефедрон и альфа-PVP, которые они намеревались подбросить одному из знакомых в квартиру, а другому – в автомобиль и потом сообщить в полицию о том, что молодые люди причастны к наркосбыту", – рассказали в полиции.
Преступные намерения стали известны оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков. Девушек задержали. Сейчас одна из них находится под стражей, другая – под домашним арестом.
Фигурнаткам грозит от трех до 10 лет лишения свободы по статье УК РФ о незаконных операциях с наркотиками в крупном размере.
Расследование продолжается.
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