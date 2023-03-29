https://crimea.ria.ru/20230329/neudachnaya-mest-v-sevastopole-devushki-popalis-s-partiey-narkotikov-1127850762.html

Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков

Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков

В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии наркотиков, которую они планировали в качестве мести подкинуть своим знакомым. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T21:25

2023-03-29T21:25

2023-03-29T21:25

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

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наркотики

общество

новости крыма

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе две девушки обвиняются в хранении крупной партии наркотиков, которую они планировали в качестве мести подкинуть своим знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. Выяснилось, что одна из обвиняемых, 20-летняя местная жительница, уже является фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков. Она и подговорила подругу купить "синтетику" в теневом сегменте интернета и подбросить знакомым. Так девушка хотела добиться для себя смягчения наказания и отомстить приятелям.Преступные намерения стали известны оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков. Девушек задержали. Сейчас одна из них находится под стражей, другая – под домашним арестом.Фигурнаткам грозит от трех до 10 лет лишения свободы по статье УК РФ о незаконных операциях с наркотиками в крупном размере.Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"

https://crimea.ria.ru/20230120/pare-narkotorgovtsev-iz-sevastopolya-grozit-pozhiznennyy-srok-1126502958.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, наркотики, общество, новости крыма, закон и право