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750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"
750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"
В Симферополе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T11:16
2023-03-28T11:16
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Правоохранители обнаружили у задержанного 52 свертка с наркотиками. Также по месту жительства мужчины изъяты упаковочные материалы и электронные весы.Как уточнили правоохранители, благодаря своевременно принятым мерам в незаконный оборот не попало больше 750 разовых доз наркотиков.Также сообщается, что наркосредства симферополец купил по интернету, получил их бесконтактным способом и намеревался перепродавать.Начато уголовное производство. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыскаЖитель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
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мвд по республике крым, наркотики, общество, симферополь, крым, новости крыма, закон и право
750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"

МВД: в Симферополе задержан наркодилер с партией "закладок" на 750 доз

11:16 28.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Правоохранители обнаружили у задержанного 52 свертка с наркотиками. Также по месту жительства мужчины изъяты упаковочные материалы и электронные весы.
"Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общей массой более 80 граммов и синтетическим наркотиком - N-метилэфедрон массой более 70 грамм, что является крупным размером", - говорится в сообщении.
Как уточнили правоохранители, благодаря своевременно принятым мерам в незаконный оборот не попало больше 750 разовых доз наркотиков.
Также сообщается, что наркосредства симферополец купил по интернету, получил их бесконтактным способом и намеревался перепродавать.
Начато уголовное производство. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
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