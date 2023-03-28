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750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"

750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок" - РИА Новости Крым, 28.03.2023

750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"

В Симферополе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T11:16

2023-03-28T11:16

2023-03-28T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Правоохранители обнаружили у задержанного 52 свертка с наркотиками. Также по месту жительства мужчины изъяты упаковочные материалы и электронные весы.Как уточнили правоохранители, благодаря своевременно принятым мерам в незаконный оборот не попало больше 750 разовых доз наркотиков.Также сообщается, что наркосредства симферополец купил по интернету, получил их бесконтактным способом и намеревался перепродавать.Начато уголовное производство. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыскаЖитель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"

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