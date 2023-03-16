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Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска
Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска
Полицейские задержали в Ялте мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T14:02
2023-03-16T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Ялте мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Ночью полицейские наркоконтроля обнаружили в одном из лесных массивов Ялты мужчину, который проживает в палатке. Они решили выяснить, почему мужчина обитает в лесу, однако он при виде правоохранителей начал вести себя подозрительно и попытался скрыться.При проведении проверки по информационным базам установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, а также о злостном уклонении от отбывания наказания.Злоумышленник задержан и передан инициатору розыска.Читайте также на РИА Новости Крым:Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедронаНа юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - ТаможняСкрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
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Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска

МВД Крыма: находящийся в федеральном розыске мужчина скрывался в палатке в лесу Ялты

14:02 16.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВид с плато Ай-Петри
Вид с плато Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Ялте мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Ночью полицейские наркоконтроля обнаружили в одном из лесных массивов Ялты мужчину, который проживает в палатке. Они решили выяснить, почему мужчина обитает в лесу, однако он при виде правоохранителей начал вести себя подозрительно и попытался скрыться.
"Стражи порядка среагировали и пресекли попытку бегства. Подозреваемый был задержан, им оказался 43-летний житель Симферополя, - сообщили в ведомстве.
При проведении проверки по информационным базам установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, а также о злостном уклонении от отбывания наказания.
Злоумышленник задержан и передан инициатору розыска.
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