https://crimea.ria.ru/20230316/zhil-v-palatke-v-lesu-v-yalte-zaderzhali-muzhchinu-iz-federalnogo-rozyska-1127582237.html

Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска

Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска

Полицейские задержали в Ялте мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T14:02

2023-03-16T14:02

2023-03-16T14:02

мвд по республике крым

крым

новости

новости крыма

происшествия

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120708336_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_766145f2ba76a8f129bd68d6a6d112af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Ялте мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Ночью полицейские наркоконтроля обнаружили в одном из лесных массивов Ялты мужчину, который проживает в палатке. Они решили выяснить, почему мужчина обитает в лесу, однако он при виде правоохранителей начал вести себя подозрительно и попытался скрыться.При проведении проверки по информационным базам установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, а также о злостном уклонении от отбывания наказания.Злоумышленник задержан и передан инициатору розыска.Читайте также на РИА Новости Крым:Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедронаНа юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - ТаможняСкрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230314/studenta-moshennika-zaderzhali-s-polichnym-v-simferopole-1127521298.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, новости, новости крыма, происшествия, ялта