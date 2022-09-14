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Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
В Джанкое задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."На протяжении 23 лет злоумышленник скрывался от правоохранителей, периодически меняя личные данные: фамилию и имя", – говорится в сообщении ведомства.В результате совместной работы оперативников уголовного розыска МВД по Северной Осетии и Крыма 46-летнего подозреваемого задержали в Джанкое. В настоящее время его доставили в Северную Осетию и заключили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
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мвд по республике крым, крым, закон и право
Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму

В Джанкое задержали уроженца Владикавказа, который 20 лет скрывался от правосудия

19:49 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственного изолятора
Следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По информации ведомства, в июне 1999 года в Северной Осетии в один из домов села Кирово, вооружившись автоматом, проникли семь человек. В результате нападения хозяин дома скончался от огнестрельного ранения. Тогда полицейские задержали шестерых из семи участников преступления, одному удалось скрыться.
"На протяжении 23 лет злоумышленник скрывался от правоохранителей, периодически меняя личные данные: фамилию и имя", – говорится в сообщении ведомства.
В результате совместной работы оперативников уголовного розыска МВД по Северной Осетии и Крыма 46-летнего подозреваемого задержали в Джанкое. В настоящее время его доставили в Северную Осетию и заключили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
 
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