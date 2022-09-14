https://crimea.ria.ru/20220914/skryvavshegosya-ot-pravosudiya-20-let-zhitelya-vladikavkaza-zaderzhali-v-krymu-1124505464.html

Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму

Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму

В Джанкое задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:34

мвд по республике крым

крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."На протяжении 23 лет злоумышленник скрывался от правоохранителей, периодически меняя личные данные: фамилию и имя", – говорится в сообщении ведомства.В результате совместной работы оперативников уголовного розыска МВД по Северной Осетии и Крыма 46-летнего подозреваемого задержали в Джанкое. В настоящее время его доставили в Северную Осетию и заключили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, закон и право