https://crimea.ria.ru/20230303/zhitel-kryma-vyrastil-plantatsiyu-konopli-dlya-lecheniya-sustavov-1127325682.html

Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"

Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов" - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"

27-летний житель Кировского района Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T19:55

2023-03-03T19:55

2023-03-03T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 27-летний житель Кировского района Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, семена наркотического растения мужчина купил в Интернете и занялся незаконным "садоводством" прямо у себя дома.Со слов самого подозреваемого, коноплю он выращивал для приготовления лекарства от боли в суставах. Несмотря на это объяснение, крымчанин получил уголовное дело сразу по двум статьям - за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков, а также за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества. Дело направлено в прокуратуру Кировского района.Читайте также на РИА Новости Крым:"Садовник" из Ялты пойдет под суда за плантацию коноплиУчителя музыки в Крыму осудили за наркотикиПо году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков

https://crimea.ria.ru/20221207/v-sele-khersonskoy-oblasti-izyali-20-kg-konopli-1125742264.html

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