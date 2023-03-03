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Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов" - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
27-летний житель Кировского района Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T19:55
2023-03-03T19:55
2023-03-03T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 27-летний житель Кировского района Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, семена наркотического растения мужчина купил в Интернете и занялся незаконным "садоводством" прямо у себя дома.Со слов самого подозреваемого, коноплю он выращивал для приготовления лекарства от боли в суставах. Несмотря на это объяснение, крымчанин получил уголовное дело сразу по двум статьям - за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков, а также за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества. Дело направлено в прокуратуру Кировского района.Читайте также на РИА Новости Крым:"Садовник" из Ялты пойдет под суда за плантацию коноплиУчителя музыки в Крыму осудили за наркотикиПо году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
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Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
МВД: Житель Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 27-летний житель Кировского района Крыма вырастил в подвале собственного дома 50 кустов конопли и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, семена наркотического растения мужчина купил в Интернете и занялся незаконным "садоводством" прямо у себя дома.
"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в подвальном помещении по месту жительства подозреваемого обнаружено 50 кустов конопли в полимерных ведрах с грунтом. Два пакета с высушенными частями наркотического растения хозяин прятал на соседнем участке между железобетонными плитами. Общий вес сухого наркозелья составил 1 кг 688 граммов", – сообщили в полиции.
Со слов самого подозреваемого, коноплю он выращивал для приготовления лекарства от боли в суставах. Несмотря на это объяснение, крымчанин получил уголовное дело сразу по двум статьям - за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков, а также за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества. Дело направлено в прокуратуру Кировского района.
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