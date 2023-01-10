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По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков - РИА Новости Крым, 10.01.2023
По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
Армянский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 36-летнего мужчину, признанного виновным в незаконном обороте наркотических средств. Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T16:47
2023-01-10T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Армянский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 36-летнего мужчину, признанного виновным в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным ведомства, прошлой зимой подсудимый оборудовал на территории домовладения в селе Волошино теплицу, где вырастил более 90 растений конопли. Часть запрещенных веществ он попытался сбыть за 80 тысяч рублей. Однако незаконные действия были пресечены."Общий вес изъятого наркотического средства каннабис составил более 7 кг", - проинформировали в ведомстве.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи сжег иномарку своей знакомой – ему грозит пять летЖительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗОВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, закон и право, армянск, крым, прокуратура республики крым, суды крыма
По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков

МВД: крымчанина приговорили к 7 годам строгого режима за 7 кг конопли

16:47 10.01.2023
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Армянский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 36-летнего мужчину, признанного виновным в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, прошлой зимой подсудимый оборудовал на территории домовладения в селе Волошино теплицу, где вырастил более 90 растений конопли. Часть запрещенных веществ он попытался сбыть за 80 тысяч рублей. Однако незаконные действия были пресечены.
"Общий вес изъятого наркотического средства каннабис составил более 7 кг", - проинформировали в ведомстве.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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