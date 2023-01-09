https://crimea.ria.ru/20230109/zhitelnitsa-simferopolya-otvetit-za-popytku-sbyt-narkotiki-v-sizo-1126311156.html

Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО

Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО

Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики содержащемуся в СИЗО лицу, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T17:22

2023-01-09T17:22

2023-01-09T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики содержащемуся в СИЗО лицу, сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, в начале января 2022 года обвиняемая по просьбе лица, содержащегося в следственном изоляторе в Симферополе, согласилась на сбыт ему наркотических средств, - рассказала старший помощник прокурора Дарья Бирюк. - Злоумышленница попросила передать свою знакомую, не осведомленную о преступных намерениях последней, в изолятор с продуктами наркотическое средство производное N-метилэфедрона".Однако при досмотре женщины сотрудниками следственного изолятора наркотики были обнаружены и изъяты.Сейчас злоумышленница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабисаСотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, новости, новости крыма, крым