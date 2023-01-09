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Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО
Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО
Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики содержащемуся в СИЗО лицу, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T17:22
2023-01-09T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики содержащемуся в СИЗО лицу, сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, в начале января 2022 года обвиняемая по просьбе лица, содержащегося в следственном изоляторе в Симферополе, согласилась на сбыт ему наркотических средств, - рассказала старший помощник прокурора Дарья Бирюк. - Злоумышленница попросила передать свою знакомую, не осведомленную о преступных намерениях последней, в изолятор с продуктами наркотическое средство производное N-метилэфедрона".Однако при досмотре женщины сотрудниками следственного изолятора наркотики были обнаружены и изъяты.Сейчас злоумышленница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабисаСотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, новости, новости крыма, крым
Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО

Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики в СИЗО

17:22 09.01.2023
 
© Фото: pixabay.comНаручники
Наручники
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики содержащемуся в СИЗО лицу, сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, в начале января 2022 года обвиняемая по просьбе лица, содержащегося в следственном изоляторе в Симферополе, согласилась на сбыт ему наркотических средств, - рассказала старший помощник прокурора Дарья Бирюк. - Злоумышленница попросила передать свою знакомую, не осведомленную о преступных намерениях последней, в изолятор с продуктами наркотическое средство производное N-метилэфедрона".
Однако при досмотре женщины сотрудниками следственного изолятора наркотики были обнаружены и изъяты.
Сейчас злоумышленница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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