https://crimea.ria.ru/20221221/sevastopolets-s-semeynym-voditelem-planirovali-naladit-torgovlyu-kokainom-1126026018.html

Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином

Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином

В Севастополе осудили двух мужчин, планировавших сбыть в городе почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщила региональная прокуратура. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T11:01

2022-12-21T11:01

2022-12-21T11:01

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

новости

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двух мужчин, планировавших сбыть в городе почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщила региональная прокуратура.Подельники признаны виновными по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".В январе 2022 года они начали реализовывать свой план. Водитель получил и перевез из Санкт-Петербурга почти 300 граммов кокаина. Сотрудники полиции и ФСБ задержали его на вокзале в Севастополе с поличным.Суд первой инстанции назначил одному мужчине 11 лет лишения свободы, а его подельнику, который перевез наркотик, 6 лет лишения свободы. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Защитники осужденных обжаловали приговор, настаивая на оправдании одного лица и смягчении наказания другому. Севастопольский городской суд с учетом доводов прокуратуры города отклонил апелляционные жалобы.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиковВ Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритонаВ Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, крым