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Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином
Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином
В Севастополе осудили двух мужчин, планировавших сбыть в городе почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщила региональная прокуратура. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T11:01
2022-12-21T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двух мужчин, планировавших сбыть в городе почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщила региональная прокуратура.Подельники признаны виновными по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".В январе 2022 года они начали реализовывать свой план. Водитель получил и перевез из Санкт-Петербурга почти 300 граммов кокаина. Сотрудники полиции и ФСБ задержали его на вокзале в Севастополе с поличным.Суд первой инстанции назначил одному мужчине 11 лет лишения свободы, а его подельнику, который перевез наркотик, 6 лет лишения свободы. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Защитники осужденных обжаловали приговор, настаивая на оправдании одного лица и смягчении наказания другому. Севастопольский городской суд с учетом доводов прокуратуры города отклонил апелляционные жалобы.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиковВ Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритонаВ Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, крым
Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином

В Севастополе подельники хотели сбыть 300 граммов кокаина

11:01 21.12.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двух мужчин, планировавших сбыть в городе почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Подельники признаны виновными по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".
"Судом установлено, что обвиняемые, один из которых был водителем в семье второго, вступили в преступный сговор о незаконном сбыте наркотиков. Для этого они договорились встретиться в Санкт-Петербурге. Там водитель должен был получить от своего работодателя кокаин, а затем на поезде перевезти его в Севастополь. Работодатель, в свою очередь, также должен был вернуться в Севастополь, подыскать покупателей и продать им наркотики", – сказано в сообщении.
В январе 2022 года они начали реализовывать свой план. Водитель получил и перевез из Санкт-Петербурга почти 300 граммов кокаина. Сотрудники полиции и ФСБ задержали его на вокзале в Севастополе с поличным.
Суд первой инстанции назначил одному мужчине 11 лет лишения свободы, а его подельнику, который перевез наркотик, 6 лет лишения свободы. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Защитники осужденных обжаловали приговор, настаивая на оправдании одного лица и смягчении наказания другому. Севастопольский городской суд с учетом доводов прокуратуры города отклонил апелляционные жалобы.
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