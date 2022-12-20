https://crimea.ria.ru/20221220/krymchanin-poluchil-16-let-tyurmy-za-instruktsiyu-po-proizvodstvu-narkotikov-1126014582.html

Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков

Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков

Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за пособничество в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере,... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T15:46

2022-12-20T15:46

2022-12-20T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за пособничество в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает республиканская прокуратура. Установлено, что крымчанин передал инструкцию по приготовлению наркотиков двум своим знакомым из Алтайского края, которые в итоге сварили несколько килограммов наркотика. "В дальнейшем его знакомые изготовили в подсобном помещении на территории домовладения, расположенного в одном из районов республики, более шести килограммов мефедрона, используя предоставленную обвиняемым инструкцию", - уточнила детали дела старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк.По ее данным, на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей и с учетом позиции гособвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Жители Алтайского края тоже отправятся в колонию строгого режима на 17 и 15 лет.Ранее в Севастополе ФСБ остановила работу нарколаборатории в одном из частных домов города. У организаторов было изъято более 8 кг наркотиков. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритонаВ Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиковВ Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета

https://crimea.ria.ru/20221110/fsb-zaderzhala-dvukh-krymchan-s-7-kilogrammami-kannabisa-1125309286.html

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