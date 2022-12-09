https://crimea.ria.ru/20221209/v-sevastopole-bezrabotnogo-budut-sudit-za-soderzhanie-narkopritona-1125767549.html
В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 09.12.2022
В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
В Севастополе безработный местный житель предстанет перед судом за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T09:52
2022-12-09T09:52
2022-12-09T09:53
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный местный житель предстанет перед судом за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснили правоохранители, 26-летний безработный мужчина сам был наркозависимым и регулярно употреблял марихуану и синтетические наркотики в компании троих приятелей в собственной квартире.Когда правоохранители наведались в наркопритон, то кроме владельца квартиры обнаружили здесь и его приятелей. Медицинское освидетельствование показало, что все находились в наркотическом опьянении.В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета >>В квартире были найдены и изъяты приспособления для употребления наркотиков. Содержателю наркопритона предъявлено обвинение. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Материалы дела переданы в суд. В ведомстве отметили, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков >>Ранее сообщалось, что в Крыму двоим "закладчикам" грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю
В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
В Севастополе безработный мужчина пойдет под суд за содержание наркопритона
09:52 09.12.2022 (обновлено: 09:53 09.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный местный житель предстанет перед судом за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как выяснили правоохранители, 26-летний безработный мужчина сам был наркозависимым и регулярно употреблял марихуану и синтетические наркотики в компании троих приятелей в собственной квартире.
"Опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов, наркозависимые граждане регулярно посещали наркопритон, а его владельца поощряли дозой наркотика", – рассказали в полиции.
Когда правоохранители наведались в наркопритон, то кроме владельца квартиры обнаружили здесь и его приятелей. Медицинское освидетельствование показало, что все находились в наркотическом опьянении.
В квартире были найдены и изъяты приспособления для употребления наркотиков. Содержателю наркопритона предъявлено обвинение. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Материалы дела переданы в суд. В ведомстве отметили, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Ранее сообщалось
, что в Крыму двоим "закладчикам" грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков.