https://crimea.ria.ru/20221209/v-sevastopole-bezrabotnogo-budut-sudit-za-soderzhanie-narkopritona-1125767549.html

В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона

В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 09.12.2022

В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона

В Севастополе безработный местный житель предстанет перед судом за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T09:52

2022-12-09T09:52

2022-12-09T09:53

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный местный житель предстанет перед судом за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснили правоохранители, 26-летний безработный мужчина сам был наркозависимым и регулярно употреблял марихуану и синтетические наркотики в компании троих приятелей в собственной квартире.Когда правоохранители наведались в наркопритон, то кроме владельца квартиры обнаружили здесь и его приятелей. Медицинское освидетельствование показало, что все находились в наркотическом опьянении.В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета >>В квартире были найдены и изъяты приспособления для употребления наркотиков. Содержателю наркопритона предъявлено обвинение. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Материалы дела переданы в суд. В ведомстве отметили, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков >>Ранее сообщалось, что в Крыму двоим "закладчикам" грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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