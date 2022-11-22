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Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
Севастопольский суд отказался смягчить приговор группе из 12 наркоторговцев. Обвинительный приговор в отношении участников организованной группы вступил в силу, РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T10:56
2022-11-22T10:56
закон и право
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский суд отказался смягчить приговор группе из 12 наркоторговцев. Обвинительный приговор в отношении участников организованной группы вступил в силу, сообщает пресс-служба суда."Установлено, что в период с апреля 2018 года по август 2019 года участники группы вели свою деятельность в Севастополе и Крыму. По указанию куратора, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, они делали "закладки" для сбыта наркотиков через интернет", – говорится в сообщении суда.Из тайников и по месту жительства членов группы изъяты мефедрон, a-PVP, марихуана и другие наркотические средства общей массой более 5,6 кг, а также психотропное вещество амфетамин массой почти 0,5 кг.В мае 2022 года Гагаринский районный суд признал их виновными в совершении преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Осужденные пытались обжаловать приговор, в общей сложности ими внесено 22 апелляционные жалобы о несогласии с наказанием и квалификацией преступных деяний.
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закон и право, севастополь
Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев

Суд Севастополя отказал в смягчении приговора группе наркоторговцев

10:56 22.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский суд отказался смягчить приговор группе из 12 наркоторговцев. Обвинительный приговор в отношении участников организованной группы вступил в силу, сообщает пресс-служба суда.
"Установлено, что в период с апреля 2018 года по август 2019 года участники группы вели свою деятельность в Севастополе и Крыму. По указанию куратора, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, они делали "закладки" для сбыта наркотиков через интернет", – говорится в сообщении суда.
Из тайников и по месту жительства членов группы изъяты мефедрон, a-PVP, марихуана и другие наркотические средства общей массой более 5,6 кг, а также психотропное вещество амфетамин массой почти 0,5 кг.
Подсудимым назначено лишение свободы на сроки от 6 до 12,5 лет. Согласно приговору суда 11 признанных виновными мужчин будут отбывать наказание в колонии строгого режима, осужденная женщина – в колонии общего режима.
В мае 2022 года Гагаринский районный суд признал их виновными в совершении преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Осужденные пытались обжаловать приговор, в общей сложности ими внесено 22 апелляционные жалобы о несогласии с наказанием и квалификацией преступных деяний.
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