https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-chlen-opg-otvetit-za-krupnuyu-partiyu-narkotikov-1125645401.html
В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков
В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков
В Крыму член организованной группы предстанет перед судом за попытку сбыть крупную партию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T09:07
2022-12-02T09:07
2022-12-02T09:07
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Крыму член организованной группы предстанет перед судом за попытку сбыть крупную партию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По версии следствия, мужчина являлся "закладчиком" в ОПГ, промышляющей незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации. В конце августа 2022 года он получил координаты размещения в Московской области партии мефедрона массой более 1,5 кг, изъял запрещенные вещества и отправил их в другой регион для дальнейшего сбыта.Прокуратура направила уголовное дело в суд. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-osudyat-glavarya-opg-i-vladeltsa-narkomarketa-1125133926.html
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков
В Крыму член ОПГ попался с крупной партией мефедрона
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Крыму член организованной группы предстанет перед судом за попытку сбыть крупную партию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, мужчина являлся "закладчиком" в ОПГ, промышляющей незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации. В конце августа 2022 года он получил координаты размещения в Московской области партии мефедрона массой более 1,5 кг, изъял запрещенные вещества и отправил их в другой регион для дальнейшего сбыта.
После этого мужчина прибыл в Симферополь, где должен был получить партию наркотических средств массой более 5,5 кг. При попытке извлечь их из тайника он был задержан сотрудниками ФСБ.
Прокуратура направила уголовное дело в суд. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.