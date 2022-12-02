https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-chlen-opg-otvetit-za-krupnuyu-partiyu-narkotikov-1125645401.html

В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков

В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Крыму член ОПГ ответит за крупную партию наркотиков

В Крыму член организованной группы предстанет перед судом за попытку сбыть крупную партию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T09:07

2022-12-02T09:07

2022-12-02T09:07

крым

прокуратура республики крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Крыму член организованной группы предстанет перед судом за попытку сбыть крупную партию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По версии следствия, мужчина являлся "закладчиком" в ОПГ, промышляющей незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации. В конце августа 2022 года он получил координаты размещения в Московской области партии мефедрона массой более 1,5 кг, изъял запрещенные вещества и отправил их в другой регион для дальнейшего сбыта.Прокуратура направила уголовное дело в суд. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.

https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-osudyat-glavarya-opg-i-vladeltsa-narkomarketa-1125133926.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия