https://crimea.ria.ru/20221206/v-krymu-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-kolonii-za-sbyt-narkotikov-1125703523.html

В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков

В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.12.2022

В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков

В Керчи завершили расследование по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, два севастопольца 26 и 29... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:08

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Керчи завершили расследование по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, два севастопольца 26 и 29 лет, являясь участниками организованной группы, выполняли обязанности "закладчиков" наркотических средств, но были задержаны и предстанут перед судом.По данным ведомства, обвиняемые получали наркотики оптом, фасовали их на мелкие партии для других "курьеров" и размещали их в тайники на территории Керчи. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из городских улиц.В последствии выяснилось, что оптовые партии наркотиков задержанные поднимали из тайников в Симферопольском районе. Часть запрещенных веществ они успели разместить в Керчи - по информации с их телефонов полицейские установили места "закладок" в нескольких районах города."В результате личных досмотров задержанных, а также осмотров мест "закладок", сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Керчи обнаружены и изъяты 81,1 г мефедрона, производное N-метилэфедрона общей массой 44,12 г, каннабис общей массой 9,07 г, МДМА и метамфетамин общей массой 16,66 г", - перечислили в полиции.Теперь мужчинам придется ответить перед законом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленникам грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас они содержатся под стражей.

https://crimea.ria.ru/20221122/sud-sevastopolya-vynes-okonchatelnyy-prigovor-gruppe-narkotorgovtsev-1125488615.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, мвд по республике крым, керчь, общество