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В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков
В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков
В Керчи завершили расследование по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, два севастопольца 26 и 29... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:08
закон и право
мвд по республике крым
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Керчи завершили расследование по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, два севастопольца 26 и 29 лет, являясь участниками организованной группы, выполняли обязанности "закладчиков" наркотических средств, но были задержаны и предстанут перед судом.По данным ведомства, обвиняемые получали наркотики оптом, фасовали их на мелкие партии для других "курьеров" и размещали их в тайники на территории Керчи. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из городских улиц.В последствии выяснилось, что оптовые партии наркотиков задержанные поднимали из тайников в Симферопольском районе. Часть запрещенных веществ они успели разместить в Керчи - по информации с их телефонов полицейские установили места "закладок" в нескольких районах города."В результате личных досмотров задержанных, а также осмотров мест "закладок", сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Керчи обнаружены и изъяты 81,1 г мефедрона, производное N-метилэфедрона общей массой 44,12 г, каннабис общей массой 9,07 г, МДМА и метамфетамин общей массой 16,66 г", - перечислили в полиции.Теперь мужчинам придется ответить перед законом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленникам грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас они содержатся под стражей.
https://crimea.ria.ru/20221122/sud-sevastopolya-vynes-okonchatelnyy-prigovor-gruppe-narkotorgovtsev-1125488615.html
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закон и право, мвд по республике крым, керчь, общество
В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков

Два жителя Севастополя задержаны за "закладки" наркотиков в Керчи

12:08 06.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Керчи завершили расследование по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, два севастопольца 26 и 29 лет, являясь участниками организованной группы, выполняли обязанности "закладчиков" наркотических средств, но были задержаны и предстанут перед судом.
По данным ведомства, обвиняемые получали наркотики оптом, фасовали их на мелкие партии для других "курьеров" и размещали их в тайники на территории Керчи. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из городских улиц.
"Молодые люди с признаками наркотического опьянения остановлены сотрудниками полиции во дворе многоквартирного дома, где они временно арендовали жилье. При задержанных обнаружены свертки с несколькими видами наркотических веществ, фасовочные материалы, а также электронные весы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В последствии выяснилось, что оптовые партии наркотиков задержанные поднимали из тайников в Симферопольском районе. Часть запрещенных веществ они успели разместить в Керчи - по информации с их телефонов полицейские установили места "закладок" в нескольких районах города.
"В результате личных досмотров задержанных, а также осмотров мест "закладок", сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Керчи обнаружены и изъяты 81,1 г мефедрона, производное N-метилэфедрона общей массой 44,12 г, каннабис общей массой 9,07 г, МДМА и метамфетамин общей массой 16,66 г", - перечислили в полиции.
Теперь мужчинам придется ответить перед законом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленникам грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас они содержатся под стражей.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:56
Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
 
Закон и правоМВД по Республике КрымКерчьОбщество
 
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