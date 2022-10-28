https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-osudyat-glavarya-opg-i-vladeltsa-narkomarketa-1125133926.html

В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета

В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета - РИА Новости Крым, 28.10.2022

В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета

В Севастополе под суд пойдет обвиняемый по четырем статьям глава организованной преступной группы и владелец наркомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T10:30

2022-10-28T10:30

2022-10-28T10:30

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет обвиняемый по четырем статьям глава организованной преступной группы и владелец наркомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Интернет-магазин по продаже наркотиков 40-летний севастополец открыл в прошлом году в даркнете. Сам он употреблял наркотики, схемы и алгоритмы такого "бизнеса" хорошо знал, поэтому быстро стал создавать команду. Для этого дал объявление "о приеме на работу в интернет-магазин персонала – "наркокурьеров"."За несколько месяцев организатор вовлек в преступную деятельность четырех соучастников – двух севастопольцев и двух крымчан в возрасте от 32 до 43 лет, и бесконтактным способом приобрел оптовую партию наркотиков для последующей розничной реализации", – рассказали в полиции.Глава ОПГ задался целью сбывать запрещенные вещества по всему Крыму. На виртуальной витрине наркомаркета разместилась информация о самых разных наркотиках, дозах, ценах и способах оплаты. Под его контролем наркокурьеры должны были забирать из тайников оптовые партии "товара", фасовать его на разовые дозы, делать "закладки" и сообщать их место покупателям.Преступников взяли в августе прошлого года. Операцию по задержанию провели сотрудники полицейского наркоконтроля при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром" УНК. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела и оборудованных ими тайниках силовики изъяли подготовленные к продаже наркотики: метадон, гашиш и марихуану. Все в крупном размере.Организатору ОПГ предъявлены обвинения по четырем статьям УК. Доказана его причастность к девяти эпизодам преступной деятельности. Материалы его дела направлены в суд вместе с обвинительным заключением прокуратуры. Уголовные дела в отношении остальных участников преступной схемы уже в суде.В сентябре в Сакском районе Крыма силовики задержали местного жителя, хранившего дома 10 кг конопли.

https://crimea.ria.ru/20221028/optovyy-kurer-molodoy-kerchanin-mozhet-sest-na-20-let-za-narkotiki-1125133631.html

https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия