https://crimea.ria.ru/20221229/narkoplantatsii-na-ostrovakh-dnepra-izyato-svyshe-700-kg-kannabisa-1126194925.html

Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса

Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса

Свыше 700 кг каннабиса изъято на обнаруженных наркоплантациях в Херсонской области. Наркотики выращивали на островах Днепра с 2017 года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T15:00

2022-12-29T15:00

2022-12-29T15:00

херсонская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Свыше 700 кг каннабиса изъято на обнаруженных наркоплантациях в Херсонской области. Наркотики выращивали на островах Днепра с 2017 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Правоохранители также рассказали, что деятельность наркодилера контролировалась местной украинской полицией с 2019 по 2022 год. Украинские "стражи порядка" и занимались сбытом криминального товара."При осмотре территорий оперативники изъяли расфасованную и готовую к реализации марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию и изготовлению "дурман-травы", — добавили в МВД.По оценкам экспертизы общая масса изъятых наркотиков составила 762,5 кг. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Крым Новости:Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонииАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков

https://crimea.ria.ru/20221207/v-sele-khersonskoy-oblasti-izyali-20-kg-konopli-1125742264.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, общество, новости