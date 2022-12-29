https://crimea.ria.ru/20221229/narkoplantatsii-na-ostrovakh-dnepra-izyato-svyshe-700-kg-kannabisa-1126194925.html
Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
Свыше 700 кг каннабиса изъято на обнаруженных наркоплантациях в Херсонской области. Наркотики выращивали на островах Днепра с 2017 года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T15:00
2022-12-29T15:00
2022-12-29T15:00
херсонская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Свыше 700 кг каннабиса изъято на обнаруженных наркоплантациях в Херсонской области. Наркотики выращивали на островах Днепра с 2017 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Правоохранители также рассказали, что деятельность наркодилера контролировалась местной украинской полицией с 2019 по 2022 год. Украинские "стражи порядка" и занимались сбытом криминального товара."При осмотре территорий оперативники изъяли расфасованную и готовую к реализации марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию и изготовлению "дурман-травы", — добавили в МВД.По оценкам экспертизы общая масса изъятых наркотиков составила 762,5 кг. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Крым Новости:Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонииАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков
https://crimea.ria.ru/20221207/v-sele-khersonskoy-oblasti-izyali-20-kg-konopli-1125742264.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, общество, новости
Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
МВД Херсонской области обнаружило наркоплантации на островах Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Свыше 700 кг каннабиса изъято на обнаруженных наркоплантациях в Херсонской области. Наркотики выращивали на островах Днепра с 2017 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
"В Херсонской области сотрудниками полиции на островах Карантинный и Потемкинский на реке Днепр на дачных участках выявлены две наркоплантации. На них 50-летний местный житель с 2017 года с целью изготовления и продажи марихуаны занимался выращиванием конопли", — говорится в сообщении.
Правоохранители также рассказали, что деятельность наркодилера контролировалась местной украинской полицией с 2019 по 2022 год. Украинские "стражи порядка" и занимались сбытом криминального товара.
"При осмотре территорий оперативники изъяли расфасованную и готовую к реализации марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию и изготовлению "дурман-травы", — добавили в МВД.
По оценкам экспертизы общая масса изъятых наркотиков составила 762,5 кг. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело.
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