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Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками
Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками
Житель Алушты во время прогулки в парке с собакой случайно нашел несколько сумок с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, мужчина вызвал... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T11:39
2022-12-21T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Житель Алушты во время прогулки в парке с собакой случайно нашел несколько сумок с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, мужчина вызвал полицейских, которые установили владельца находки. Решением суда он приговорен к 11 годам заключения.Черные спортивные сумкиПо данным силовиков, черные спортивные сумки собака обнаружила в земле. Бдительный владелец известил о случившемся полицию. Сумки были изъяты, в них обнаружено свыше 500 фасованных свертков с различными веществами и не только:"В сумках так же обнаружены пустые пакеты на пазовых замках, полимерные перчатки, электронные весы, салфетка с наименованиями наркотических средств, листы бумаги с наименованиями интернет-магазинов по продаже наркотических веществ и канцелярские принадлежности", - перечислили в полиции.Два килограмма наркотиковПозже эксперты установили: в полимерных пакетах находилось свыше 370 граммов амфетамина, более 642 граммов мефедрона, свыше 850 граммов производного N-метилэфедрона, около 100 граммов марихуаны, а также синтетические психостимуляторы МДМА и метамфетамин.Хозяина этого набора алуштинские правоохранители установили вместе с коллегами из регионального УФСБ – им оказался 21-летний симферополец. Он был задержан в Керчи. Оказалось, мужчина уже является фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков, возбужденного керченскими следователями.11 лет колонииВ отношении подозреваемого завели дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Завершив следствие, правоохранители направили дело с обвинительным заключением в суд, который признал мужчину виновным. Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за пособничество в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Крымчанин передал инструкцию по приготовлению наркотиков двум своим знакомым из Алтайского края, которые в итоге сварили шесть килограммов наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиковСуд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцевВодитель такси в Крыму оказался курьером наркомаркетов
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Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками

Крымчанин осужден на 11 лет за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

11:39 21.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Житель Алушты во время прогулки в парке с собакой случайно нашел несколько сумок с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, мужчина вызвал полицейских, которые установили владельца находки. Решением суда он приговорен к 11 годам заключения.

Черные спортивные сумки

По данным силовиков, черные спортивные сумки собака обнаружила в земле. Бдительный владелец известил о случившемся полицию. Сумки были изъяты, в них обнаружено свыше 500 фасованных свертков с различными веществами и не только:
"В сумках так же обнаружены пустые пакеты на пазовых замках, полимерные перчатки, электронные весы, салфетка с наименованиями наркотических средств, листы бумаги с наименованиями интернет-магазинов по продаже наркотических веществ и канцелярские принадлежности", - перечислили в полиции.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 15:46
Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков

Два килограмма наркотиков

Позже эксперты установили: в полимерных пакетах находилось свыше 370 граммов амфетамина, более 642 граммов мефедрона, свыше 850 граммов производного N-метилэфедрона, около 100 граммов марихуаны, а также синтетические психостимуляторы МДМА и метамфетамин.
Хозяина этого набора алуштинские правоохранители установили вместе с коллегами из регионального УФСБ – им оказался 21-летний симферополец. Он был задержан в Керчи. Оказалось, мужчина уже является фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков, возбужденного керченскими следователями.

11 лет колонии

В отношении подозреваемого завели дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Завершив следствие, правоохранители направили дело с обвинительным заключением в суд, который признал мужчину виновным. Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за пособничество в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Крымчанин передал инструкцию по приготовлению наркотиков двум своим знакомым из Алтайского края, которые в итоге сварили шесть килограммов наркотика.
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22 ноября, 10:56
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