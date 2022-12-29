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Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии
Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Симферопольском районе 20-летнюю местную жительницу с полукилограммовым свертком... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T13:15
2022-12-29T13:15
крым
симферополь
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Симферопольском районе 20-летнюю местную жительницу с полукилограммовым свертком наркотической "соли". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Полкило "солей""В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с так называемой солью. Согласно результатам исследования, изъятое вещество оказалось наркотическим средством – N-метилэфедрон, общей массой около 0,5 кг", - сказано в сообщении.Преступная группаВ ходе осмотра жилища задержанной полицейские изъяли аналогичное наркотическое средство и марихуану. Как оказалось, девушка покупала запрещенные вещества в Интернете и устраивала "закладки" на территории Симферополя и других районов Крыма. После дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленница действовала в составе организованной группы.Личности всех участников преступной схемы установили, благодаря принятым мерам в оборот не попало более 2,5 тысяч доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело, 20-летней крымчанке грозит до двадцати лет лишения свободы.Ранее ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Каждому из задержанных также грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе накрыли нарколабораториюКрымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиковВ Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, новости, общество
Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии

В Крыму задержана 20-летняя девушка с полукилограммовым свертком наркотиков

13:15 29.12.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Симферопольском районе 20-летнюю местную жительницу с полукилограммовым свертком наркотической "соли". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Полкило "солей"
"В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с так называемой солью. Согласно результатам исследования, изъятое вещество оказалось наркотическим средством – N-метилэфедрон, общей массой около 0,5 кг", - сказано в сообщении.
Преступная группа
В ходе осмотра жилища задержанной полицейские изъяли аналогичное наркотическое средство и марихуану. Как оказалось, девушка покупала запрещенные вещества в Интернете и устраивала "закладки" на территории Симферополя и других районов Крыма. После дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленница действовала в составе организованной группы.
Личности всех участников преступной схемы установили, благодаря принятым мерам в оборот не попало более 2,5 тысяч доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело, 20-летней крымчанке грозит до двадцати лет лишения свободы.
Ранее ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Каждому из задержанных также грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере.
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