https://crimea.ria.ru/20221229/polkilo-narkotikov-v-krymu-zakladchitse-grozit-20-let-kolonii-1126192790.html

Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии

Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Полкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Симферопольском районе 20-летнюю местную жительницу с полукилограммовым свертком... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T13:15

2022-12-29T13:15

2022-12-29T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Симферопольском районе 20-летнюю местную жительницу с полукилограммовым свертком наркотической "соли". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Полкило "солей""В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с так называемой солью. Согласно результатам исследования, изъятое вещество оказалось наркотическим средством – N-метилэфедрон, общей массой около 0,5 кг", - сказано в сообщении.Преступная группаВ ходе осмотра жилища задержанной полицейские изъяли аналогичное наркотическое средство и марихуану. Как оказалось, девушка покупала запрещенные вещества в Интернете и устраивала "закладки" на территории Симферополя и других районов Крыма. После дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленница действовала в составе организованной группы.Личности всех участников преступной схемы установили, благодаря принятым мерам в оборот не попало более 2,5 тысяч доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело, 20-летней крымчанке грозит до двадцати лет лишения свободы.Ранее ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Каждому из задержанных также грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе накрыли нарколабораториюКрымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиковВ Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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