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В Севастополе накрыли нарколабораторию - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Севастополе накрыли нарколабораторию
В Севастополе накрыли нарколабораторию - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Севастополе накрыли нарколабораторию
В Севастополе под стражу взят организатор нарколаборатории. Мужчина занимался производством в подсобке дома своих пожилых родственников. Он взят под стражу,... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T15:14
2022-12-22T15:15
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под стражу взят организатор нарколаборатории. Мужчина занимался производством в подсобке дома своих пожилых родственников. Он взят под стражу, ведется следствие, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантом уголовного дела стал 35-летний наркозависимый местный житель. Он пояснил правоохранителям, что покупать наркотики для него оказалось дорого, поэтому он решил наладить собственное производство, чтобы еще и подзаработать. Нарколабораторию мужчина организовал в подсобке частного дома, принадлежащего его пожилым родственникам, где сам проживал. Соблюдая меры конспирации, наркоделец поставил на поток производство "синтетики" – мефедрона. Для его производства "в домашних условиях" злоумышленник приобрел в теневом сегменте сети Интернет все необходимые прекурсоры и инструкции, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания, химическое и лабораторное оборудование и приспособления для фасовки."В ходе проведенного обыска сотрудники полиции изъяли оборудование нарколаборатории, а также четыре зип-пакета с готовым товаром и жидкость, которая, согласно заключению эксперта, содержит в пересчете на сухое вещество более 250 граммов мефедрона", – сообщили в полиции.Реализовать произведенный наркотик мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю и силовики отряда спецназначения "Гром". Мужчина заключен под стражу на время следствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона Во все тяжкие по-крымски: паре дали 26 лет на двоих за нарколабораторию На Кубани "накрыли" нарколабораторию в гараже
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма
В Севастополе накрыли нарколабораторию

Севастополец взят под стражу за организацию нарколаборатории в доме пожилых родственников

15:14 22.12.2022 (обновлено: 15:15 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под стражу взят организатор нарколаборатории. Мужчина занимался производством в подсобке дома своих пожилых родственников. Он взят под стражу, ведется следствие, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Фигурантом уголовного дела стал 35-летний наркозависимый местный житель. Он пояснил правоохранителям, что покупать наркотики для него оказалось дорого, поэтому он решил наладить собственное производство, чтобы еще и подзаработать.
Нарколабораторию мужчина организовал в подсобке частного дома, принадлежащего его пожилым родственникам, где сам проживал. Соблюдая меры конспирации, наркоделец поставил на поток производство "синтетики" – мефедрона.
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"В ходе проведенного обыска сотрудники полиции изъяли оборудование нарколаборатории, а также четыре зип-пакета с готовым товаром и жидкость, которая, согласно заключению эксперта, содержит в пересчете на сухое вещество более 250 граммов мефедрона", – сообщили в полиции.
Реализовать произведенный наркотик мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю и силовики отряда спецназначения "Гром". Мужчина заключен под стражу на время следствия.
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