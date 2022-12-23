https://crimea.ria.ru/20221223/v-yalte-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-za-tayniki-s-narkotikami-1126097274.html

В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками

В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками

Ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, каждому из... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T12:51

2022-12-23T12:51

2022-12-23T12:51

ялта

происшествия

мвд по республике крым

новости

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110152/43/1101524346_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_21c646e63f3c6932d7a3916525ef6321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере.19 запрещенных свертковПо данным пресс-службы, проверяя поступившую информацию, полицейские задержали подозреваемых с поличным. При них находились 19 свертков с синтетическими наркотиками, а также мобильные телефоны, в памяти которых сохранились записи, подтверждающие участие подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.Выяснилось, что задержанные заказывали запрещенные вещества в одном из мессенджеров и сбывали их путем "закладок"."Закладки" на местности"При дальнейшем расследовании сотрудники полиции выяснили, что часть наркотиков злоумышленники успели распространить на территории города. При осмотре местности оперативники обнаружили ряд тайников с еще 15 свертками, аналогичными тем, что были изъяты у задержанных", — добавили в полиции.Как показала экспертиза, изъятые вещества оказались мефедроном общей массой почти 20 граммов. За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.Ранее в Керчи задержан 22-летний оптовый курьер наркотических веществ. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетаминаВ Севастополе накрыли нарколабораториюАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, мвд по республике крым, новости, новости крыма, крым