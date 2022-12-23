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В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
Ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, каждому из... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:51
2022-12-23T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере.19 запрещенных свертковПо данным пресс-службы, проверяя поступившую информацию, полицейские задержали подозреваемых с поличным. При них находились 19 свертков с синтетическими наркотиками, а также мобильные телефоны, в памяти которых сохранились записи, подтверждающие участие подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.Выяснилось, что задержанные заказывали запрещенные вещества в одном из мессенджеров и сбывали их путем "закладок"."Закладки" на местности"При дальнейшем расследовании сотрудники полиции выяснили, что часть наркотиков злоумышленники успели распространить на территории города. При осмотре местности оперативники обнаружили ряд тайников с еще 15 свертками, аналогичными тем, что были изъяты у задержанных", — добавили в полиции.Как показала экспертиза, изъятые вещества оказались мефедроном общей массой почти 20 граммов. За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.Ранее в Керчи задержан 22-летний оптовый курьер наркотических веществ. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетаминаВ Севастополе накрыли нарколабораториюАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ялта, происшествия, мвд по республике крым, новости, новости крыма, крым
В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками

Двое ялтинцев пойдут под суд за наркотические "закладки"

12:51 23.12.2022
 
Фемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ялтинские правоохранители задержали двух местных жителей 19-ти и 25 лет со свертками синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в крупном размере.

19 запрещенных свертков

По данным пресс-службы, проверяя поступившую информацию, полицейские задержали подозреваемых с поличным. При них находились 19 свертков с синтетическими наркотиками, а также мобильные телефоны, в памяти которых сохранились записи, подтверждающие участие подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.
Выяснилось, что задержанные заказывали запрещенные вещества в одном из мессенджеров и сбывали их путем "закладок".

"Закладки" на местности

"При дальнейшем расследовании сотрудники полиции выяснили, что часть наркотиков злоумышленники успели распространить на территории города. При осмотре местности оперативники обнаружили ряд тайников с еще 15 свертками, аналогичными тем, что были изъяты у задержанных", — добавили в полиции.
Как показала экспертиза, изъятые вещества оказались мефедроном общей массой почти 20 граммов. За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Ранее в Керчи задержан 22-летний оптовый курьер наркотических веществ. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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