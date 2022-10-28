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Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики
Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики
22-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет тюрьмы, по данным следствия он являлся оптовым курьером наркотических веществ. Как сообщает пресс-служба МВД по РК,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T10:13
2022-10-28T10:22
крым
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 22-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет тюрьмы, по данным следствия он являлся оптовым курьером наркотических веществ. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, обвиняемый проходит фигурантом сразу по четырем эпизодам наркопреступлений.По данным пресс-службы, подозреваемый попался правоохранителям в такси с партией наркотика, весом более 50 граммов, который он планировал разделить на "закладки". Оперативные мероприятия показали, что незаконным сбытом наркотиков через интернет задержанный занимался с марта в составе преступной группы – он являлся оптовым курьером. Получал задания от "куратора", забирал наркотики из тайников по Крыму и Краснодарскому краю, фасовал их в собственном гараже и развозил по местам "закладок"."В результате обыска в гараже обнаружены и изъяты пакеты с веществами, которые согласно заключению экспертов, содержат в своем составе наркотическое средство метилэфедрон, массой 24,76 гр., наркотическое средство мефедрон, массой 17,19 гр., наркотическое средство метадон, общей массой 3,22 гр.", - сообщили правоохранители.Кроме того, дома у мужчины обнаружили 0,49 граммов метадона, а в телефоне нашли информацию о "закладках", из которых изъяли еще 0,86 грамма метилэфедрона."В ходе предварительного следствия также установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый приобрел наркотическое средство метилэфедрон. Часть наркотика употребил, а оставшуюся сбыл своему знакомому", - добавили в полиции.Материалы дела направлены в прокуратуру. По совокупности статей обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221027/pozhiloy-zhitel-kryma-popalsya-na-khranenii-chetyrekh-banok-narkotikov-1125118395.html
https://crimea.ria.ru/20221021/krymchaninu-grozit-do-20-let-za-narkotiki-i-oruzhie-doma--fsb-1125019658.html
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики

МВД: в Керчи задержан оптовый наркокурьер, ему грозит до 20 лет тюрьмы

10:13 28.10.2022 (обновлено: 10:22 28.10.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 22-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет тюрьмы, по данным следствия он являлся оптовым курьером наркотических веществ. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, обвиняемый проходит фигурантом сразу по четырем эпизодам наркопреступлений.
По данным пресс-службы, подозреваемый попался правоохранителям в такси с партией наркотика, весом более 50 граммов, который он планировал разделить на "закладки".
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Оперативные мероприятия показали, что незаконным сбытом наркотиков через интернет задержанный занимался с марта в составе преступной группы – он являлся оптовым курьером. Получал задания от "куратора", забирал наркотики из тайников по Крыму и Краснодарскому краю, фасовал их в собственном гараже и развозил по местам "закладок".
"В результате обыска в гараже обнаружены и изъяты пакеты с веществами, которые согласно заключению экспертов, содержат в своем составе наркотическое средство метилэфедрон, массой 24,76 гр., наркотическое средство мефедрон, массой 17,19 гр., наркотическое средство метадон, общей массой 3,22 гр.", - сообщили правоохранители.
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Кроме того, дома у мужчины обнаружили 0,49 граммов метадона, а в телефоне нашли информацию о "закладках", из которых изъяли еще 0,86 грамма метилэфедрона.
"В ходе предварительного следствия также установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый приобрел наркотическое средство метилэфедрон. Часть наркотика употребил, а оставшуюся сбыл своему знакомому", - добавили в полиции.
Материалы дела направлены в прокуратуру. По совокупности статей обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
 
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