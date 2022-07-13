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Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:13
2022-07-13T17:13
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что ранее судимый мужчина 1998 года рождения должен был получить оптовую партию запрещенных к обороту веществ через "закладку" и в дальнейшем распространить их на территории Севастополя. К незаконному бизнесу он подключил своих знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Нахимовский районный суд по результатам рассмотрения дела приговорил севастопольца к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом ранее неотбытого наказания по другому приговору суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 10 месяцев 13 дней.Приговор в законную силу пока не вступил.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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353
60
севастополь, закон и право
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина

Севастополец получил 6 лет колонии строгого режима за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина

17:13 13.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственного изолятора
Следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что ранее судимый мужчина 1998 года рождения должен был получить оптовую партию запрещенных к обороту веществ через "закладку" и в дальнейшем распространить их на территории Севастополя. К незаконному бизнесу он подключил своих знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
"В ноябре 2021 года по предоставленным ему координатам в лесном массиве в районе села Верхнесадовое под Севастополем злоумышленник совместно со своими подельниками забрал из тайника 10 пакетов с амфетамином общим весом более 9,8 кг. Непосредственно после этого сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю задержали в лесу всех участников группы и изъяли психотропное вещество из незаконного оборота", - говорится в сообщении.
Нахимовский районный суд по результатам рассмотрения дела приговорил севастопольца к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом ранее неотбытого наказания по другому приговору суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 10 месяцев 13 дней.
Приговор в законную силу пока не вступил.
 
СевастопольЗакон и право
 
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