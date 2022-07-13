https://crimea.ria.ru/20220713/sevastopolets-poluchil-6-let-tyurmy-za-popytku-sbyt-pochti-10-kg-amfetamina-1123833723.html
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:13
2022-07-13T17:13
2022-07-13T17:13
севастополь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что ранее судимый мужчина 1998 года рождения должен был получить оптовую партию запрещенных к обороту веществ через "закладку" и в дальнейшем распространить их на территории Севастополя. К незаконному бизнесу он подключил своих знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Нахимовский районный суд по результатам рассмотрения дела приговорил севастопольца к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом ранее неотбытого наказания по другому приговору суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 10 месяцев 13 дней.Приговор в законную силу пока не вступил.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a05e5343ec8980f7edcc2afd97585cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, закон и право
Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
Севастополец получил 6 лет колонии строгого режима за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что ранее судимый мужчина 1998 года рождения должен был получить оптовую партию запрещенных к обороту веществ через "закладку" и в дальнейшем распространить их на территории Севастополя. К незаконному бизнесу он подключил своих знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
"В ноябре 2021 года по предоставленным ему координатам в лесном массиве в районе села Верхнесадовое под Севастополем злоумышленник совместно со своими подельниками забрал из тайника 10 пакетов с амфетамином общим весом более 9,8 кг. Непосредственно после этого сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю задержали в лесу всех участников группы и изъяли психотропное вещество из незаконного оборота", - говорится в сообщении.
Нахимовский районный суд по результатам рассмотрения дела приговорил севастопольца к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом ранее неотбытого наказания по другому приговору суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 10 месяцев 13 дней.
Приговор в законную силу пока не вступил.