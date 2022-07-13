https://crimea.ria.ru/20220713/sevastopolets-poluchil-6-let-tyurmy-za-popytku-sbyt-pochti-10-kg-amfetamina-1123833723.html

Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина

Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина

Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:13

2022-07-13T17:13

2022-07-13T17:13

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима за попытку сбыть 9,8 кг амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что ранее судимый мужчина 1998 года рождения должен был получить оптовую партию запрещенных к обороту веществ через "закладку" и в дальнейшем распространить их на территории Севастополя. К незаконному бизнесу он подключил своих знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Нахимовский районный суд по результатам рассмотрения дела приговорил севастопольца к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом ранее неотбытого наказания по другому приговору суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 10 месяцев 13 дней.Приговор в законную силу пока не вступил.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право