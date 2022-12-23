https://crimea.ria.ru/20221223/sotrudniku-fsb-v-krymu-popytalis-dat-vzyatku-za-rodstvennika-1126097814.html

Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"

Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника" - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"

В Крыму женщина передала взятку сотруднику УФСБ, чтобы "решить вопрос" задержанного за наркотики родственника без привлечения его к ответственности, ей... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T13:25

2022-12-23T13:25

2022-12-23T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму женщина передала взятку сотруднику УФСБ, чтобы "решить вопрос" задержанного за наркотики родственника без привлечения его к ответственности, ей предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РК и Севастополю.Установлено, что 51-летняя жительница Алушты передала оперативнику ведомства 1 млн рублей, надеясь таким образом "решить вопрос" родственника, который ранее был задержан сотрудниками республиканского УФСБ по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Речь идет о задержанном ранее в Бахчисарайском районе 34-летнем крымчанине. В его доме обнаружили и изъяли подготовленные к сбыту части конопли и марихуаны общим весом более 400 граммов. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и содержащих его частей растений в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.Его родственница решила "уладить" этот вопрос в территориальном подразделении УФСБ, куда она пришла конкретно с этой целью. Информацию о даче взятки передали в алуштинский следственный отдел для "проведения дальнейших процессуальных действий".Следователи осмотрели место преступления, изъяли деньги, предназначавшиеся в качестве взятки, и допросили определенный круг людей. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора достаточной базы доказательств, уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке

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