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Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, рассмотревшего апелляцию по данному делу.Ранее, согласно приговору Керченского городского суда, мужчина, работающий учителем музыки, был признан виновным и осужден "за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".Выяснилось, что у себя в квартире он вырастил два куста конопли.Учитывая, что мужчина способствовал расследованию дела, фигурантом которого стал, что у него не было прежде судимостей, а супруга и сосед, которому он тоже помогает, – инвалиды, суд смягчил наказание, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.Однако зампрокурора Керчи с приговором не согласился, подав апелляционное представление в ВС Крыма. В итоге из мотивировочной части приговора исключили слово "приобретение" и снизили осужденному размер штрафа на тысячу.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов" Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
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новости крыма, закон и право, верховный суд крыма, общество, наркотики, крым, керчь
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
В Керчи за выращивание и хранение наркотиков осудили преподавателя музыки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, рассмотревшего апелляцию по данному делу.
Ранее, согласно приговору Керченского городского суда, мужчина, работающий учителем музыки, был признан виновным и осужден "за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".
Выяснилось, что у себя в квартире он вырастил два куста конопли.
"Части выращенного им растения он незаконно хранил для личного пользования на подставке для нот в своей квартире, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении.
Учитывая, что мужчина способствовал расследованию дела, фигурантом которого стал, что у него не было прежде судимостей, а супруга и сосед, которому он тоже помогает, – инвалиды, суд смягчил наказание, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
Однако зампрокурора Керчи с приговором не согласился, подав апелляционное представление в ВС Крыма. В итоге из мотивировочной части приговора исключили слово "приобретение" и снизили осужденному размер штрафа на тысячу.
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