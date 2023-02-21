https://crimea.ria.ru/20230221/uchitelya-muzyki-v-krymu-osudili-za-narkotiki--1127121347.html

Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики

Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики

Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:24

новости крыма

закон и право

верховный суд крыма

общество

наркотики

крым

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, рассмотревшего апелляцию по данному делу.Ранее, согласно приговору Керченского городского суда, мужчина, работающий учителем музыки, был признан виновным и осужден "за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".Выяснилось, что у себя в квартире он вырастил два куста конопли.Учитывая, что мужчина способствовал расследованию дела, фигурантом которого стал, что у него не было прежде судимостей, а супруга и сосед, которому он тоже помогает, – инвалиды, суд смягчил наказание, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.Однако зампрокурора Керчи с приговором не согласился, подав апелляционное представление в ВС Крыма. В итоге из мотивировочной части приговора исключили слово "приобретение" и снизили осужденному размер штрафа на тысячу.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов" Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, закон и право, верховный суд крыма, общество, наркотики, крым, керчь