Рейтинг@Mail.ru
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230221/uchitelya-muzyki-v-krymu-osudili-za-narkotiki--1127121347.html
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:24
новости крыма
закон и право
верховный суд крыма
общество
наркотики
крым
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, рассмотревшего апелляцию по данному делу.Ранее, согласно приговору Керченского городского суда, мужчина, работающий учителем музыки, был признан виновным и осужден "за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".Выяснилось, что у себя в квартире он вырастил два куста конопли.Учитывая, что мужчина способствовал расследованию дела, фигурантом которого стал, что у него не было прежде судимостей, а супруга и сосед, которому он тоже помогает, – инвалиды, суд смягчил наказание, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.Однако зампрокурора Керчи с приговором не согласился, подав апелляционное представление в ВС Крыма. В итоге из мотивировочной части приговора исключили слово "приобретение" и снизили осужденному размер штрафа на тысячу.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов" Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, закон и право, верховный суд крыма, общество, наркотики, крым, керчь
Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики

В Керчи за выращивание и хранение наркотиков осудили преподавателя музыки

12:24 21.02.2023
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Учитель музыки из Керчи признан виновным и осужден за выращивание в своей квартире наркотических растений, которые хранил для личного использования. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, рассмотревшего апелляцию по данному делу.
Ранее, согласно приговору Керченского городского суда, мужчина, работающий учителем музыки, был признан виновным и осужден "за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".
Выяснилось, что у себя в квартире он вырастил два куста конопли.
"Части выращенного им растения он незаконно хранил для личного пользования на подставке для нот в своей квартире, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении.
Учитывая, что мужчина способствовал расследованию дела, фигурантом которого стал, что у него не было прежде судимостей, а супруга и сосед, которому он тоже помогает, – инвалиды, суд смягчил наказание, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
Однако зампрокурора Керчи с приговором не согласился, подав апелляционное представление в ВС Крыма. В итоге из мотивировочной части приговора исключили слово "приобретение" и снизили осужденному размер штрафа на тысячу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
 
Новости КрымаЗакон и правоВерховный суд КрымаОбществонаркотикиКрымКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
13:01РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
12:55Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
12:52Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
12:49Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
12:32Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
12:29Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
12:24Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
12:15Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции
12:13Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля
12:01Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляция
12:01Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
11:48"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста
11:35Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
11:29Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз
10:54Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
10:42В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер
10:17Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
09:58Землетрясение произошло в Иране
09:54Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
Лента новостейМолния