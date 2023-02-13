https://crimea.ria.ru/20230213/bolshe-150-kapsul-v-sevastopole-narkosbytchika-vzyali-s-polichnym--1126945730.html

Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным

Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным

В Севастополе полиция задержла с поличным подозреваемого в сбыте сильнодействующего наркотика – прегабалина и психотропного вещества. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T11:49

2023-02-13T11:49

2023-02-13T11:49

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержла с поличным подозреваемого в сбыте сильнодействующего наркотика – прегабалина и психотропного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Сообщается, что 41-летнего местного жителя задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.Также дома у подозреваемого нашли электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятые капсулы – сильнодействующий препарат "Прегабалин", его свободная реализация запрещена в России.Кроме того, оперативники нашли шесть оборудованных задержанным тайников, в которых были приготовлены к продаже полиэтиленовые свертки с психотропным веществом – мефедроном.Мужчина стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Максимальная санкция соответствующих статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Он под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срокВ Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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