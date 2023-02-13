https://crimea.ria.ru/20230213/bolshe-150-kapsul-v-sevastopole-narkosbytchika-vzyali-s-polichnym--1126945730.html
Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
В Севастополе полиция задержла с поличным подозреваемого в сбыте сильнодействующего наркотика – прегабалина и психотропного вещества. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T11:49
2023-02-13T11:49
2023-02-13T11:49
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержла с поличным подозреваемого в сбыте сильнодействующего наркотика – прегабалина и психотропного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Сообщается, что 41-летнего местного жителя задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.Также дома у подозреваемого нашли электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятые капсулы – сильнодействующий препарат "Прегабалин", его свободная реализация запрещена в России.Кроме того, оперативники нашли шесть оборудованных задержанным тайников, в которых были приготовлены к продаже полиэтиленовые свертки с психотропным веществом – мефедроном.Мужчина стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Максимальная санкция соответствующих статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Он под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срокВ Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, закон и право, общество, наркотики, новости крыма, крым
Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
В Севастополе задержан с поличным подозреваемый в сбыте сильнодействующего наркотика
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержла с поличным подозреваемого в сбыте сильнодействующего наркотика – прегабалина и психотропного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Сообщается, что 41-летнего местного жителя задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.
"Оперативники остановили для проверки иномарку под управлением подозреваемого. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили принадлежащую ему мужскую сумочку, в которой находились 59 белых капсул. Также в результате осмотра жилища сотрудники наркоконтроля обнаружили еще 99 аналогичных капсул", – рассказали в полиции.
Также дома у подозреваемого нашли электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятые капсулы – сильнодействующий препарат "Прегабалин", его свободная реализация запрещена в России.
Кроме того, оперативники нашли шесть оборудованных задержанным тайников, в которых были приготовлены к продаже полиэтиленовые свертки с психотропным веществом – мефедроном.
Мужчина стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Максимальная санкция соответствующих статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Он под домашним арестом.
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