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В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии
В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии
Верховный суд Республики Крым приговорил к тюремному заключению двух жителей полуострова за производство и торговлю наркотиками, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T14:33
2023-01-20T14:33
2023-01-20T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил к тюремному заключению двух жителей полуострова за производство и торговлю наркотиками, сообщила пресс-служба суда.В дальнейшем злоумышленники планировали продавать наркотик через систему закладок.Приговор суда – по семь лет лишения свободы каждому обвиняемому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима."По делу судом установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ниже низшего предела", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе накрыли нарколабораториюВ Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотикамиПолкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии
https://crimea.ria.ru/20221220/krymchanin-poluchil-16-let-tyurmy-za-instruktsiyu-po-proizvodstvu-narkotikov-1126014582.html
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крым, верховный суд крыма, происшествия, общество, закон и право, новости крыма
В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии
Верховный суд Крыма приговорил создателей нарколаборатории к 14 годам колонии на двоих
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил к тюремному заключению двух жителей полуострова за производство и торговлю наркотиками, сообщила пресс-служба суда.
"Жители Республики Крым 1993 и 2002 годов рождения входили в состав организованной группы, деятельность которой была связана с незаконным производством наркотического средства в особо крупном размере. В рамках отведенной им роли в составе преступной группы, они в арендованном доме оборудовали химическую лабораторию по незаконному производству наркотического средства – мефедрона в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
В дальнейшем злоумышленники планировали продавать наркотик через систему закладок.
Приговор суда – по семь лет лишения свободы каждому обвиняемому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
"По делу судом установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ниже низшего предела", - добавили в пресс-службе.
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