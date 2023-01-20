https://crimea.ria.ru/20230120/v-krymu-sozdateli-narkolaboratorii-poluchili-po-sem-let-kolonii-1126496615.html

В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии

В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии - РИА Новости Крым, 20.01.2023

В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии

Верховный суд Республики Крым приговорил к тюремному заключению двух жителей полуострова за производство и торговлю наркотиками, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T14:33

2023-01-20T14:33

2023-01-20T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым приговорил к тюремному заключению двух жителей полуострова за производство и торговлю наркотиками, сообщила пресс-служба суда.В дальнейшем злоумышленники планировали продавать наркотик через систему закладок.Приговор суда – по семь лет лишения свободы каждому обвиняемому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима."По делу судом установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ниже низшего предела", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе накрыли нарколабораториюВ Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотикамиПолкило наркотиков: в Крыму "закладчице" грозит 20 лет колонии

https://crimea.ria.ru/20221220/krymchanin-poluchil-16-let-tyurmy-za-instruktsiyu-po-proizvodstvu-narkotikov-1126014582.html

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крым, верховный суд крыма, происшествия, общество, закон и право, новости крыма