https://crimea.ria.ru/20230120/pare-narkotorgovtsev-iz-sevastopolya-grozit-pozhiznennyy-srok-1126502958.html

Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок

Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок

В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подозреваемым может грозить пожизненное... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T19:37

2023-01-20T19:37

2023-01-20T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.По данным ведомства, канал поставки наркотиков в городе и Крыму пытались наладить 34-летняя жительница Краснодарского края и ее 30-летний приятель из Нижнего Новгорода. Пара "работала" курьерами подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков. Подельники незаконно приобрели крупную партию синтетического наркотика и расфасовали в свертки от 100 до 200 граммов для последующей продажи."В результате оперативно-розыскных мероприятий наркоторговцы были задержаны с поличным сотрудниками севастопольского наркоконтроля при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Из незаконного оборота изъято свыше шести килограммов метадона", – говорится в сообщении.Ход расследования был взят на личный контроль начальником УМВД России по Севастополю генерал-майором полиции Павлом Гищенко.В ведомстве пояснили, что подельники четко распределили обязанности: мужчина подготавливал в лесных массивах схроны для наркотиков, а его подельница фиксировала места закладок на камеру мобильного телефона. Оба передвигались на специально подготовленном автомобиле.В частности, в секретном отсеке багажника оперативники обнаружили два свертка с метадоном, еще 35 были найдены в тайниках на территории Севастополя и Крыма. Также были изъяты другие доказательства противоправной деятельности наркокурьеров: смартфоны с фотографиями закладок, банковские карты, на которые поступали денежные средства и другие предметы.В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, а на их имущество наложен арест. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Наркоторговцам грозит срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение.Читайте также на РИА Новости Крым:По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиковВ Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонииАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками

https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-chlen-opg-otvetit-za-krupnuyu-partiyu-narkotikov-1125645401.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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