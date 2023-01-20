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Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подозреваемым может грозить пожизненное... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T19:37
2023-01-20T19:37
севастополь
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происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.По данным ведомства, канал поставки наркотиков в городе и Крыму пытались наладить 34-летняя жительница Краснодарского края и ее 30-летний приятель из Нижнего Новгорода. Пара "работала" курьерами подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков. Подельники незаконно приобрели крупную партию синтетического наркотика и расфасовали в свертки от 100 до 200 граммов для последующей продажи."В результате оперативно-розыскных мероприятий наркоторговцы были задержаны с поличным сотрудниками севастопольского наркоконтроля при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Из незаконного оборота изъято свыше шести килограммов метадона", – говорится в сообщении.Ход расследования был взят на личный контроль начальником УМВД России по Севастополю генерал-майором полиции Павлом Гищенко.В ведомстве пояснили, что подельники четко распределили обязанности: мужчина подготавливал в лесных массивах схроны для наркотиков, а его подельница фиксировала места закладок на камеру мобильного телефона. Оба передвигались на специально подготовленном автомобиле.В частности, в секретном отсеке багажника оперативники обнаружили два свертка с метадоном, еще 35 были найдены в тайниках на территории Севастополя и Крыма. Также были изъяты другие доказательства противоправной деятельности наркокурьеров: смартфоны с фотографиями закладок, банковские карты, на которые поступали денежные средства и другие предметы.В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, а на их имущество наложен арест. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Наркоторговцам грозит срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение.Читайте также на РИА Новости Крым:По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиковВ Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонииАлуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, крым, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок

В Севастополе завершено расследование дела о покушении на сбыт крупной партии наркотика

19:37 20.01.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, канал поставки наркотиков в городе и Крыму пытались наладить 34-летняя жительница Краснодарского края и ее 30-летний приятель из Нижнего Новгорода. Пара "работала" курьерами подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков. Подельники незаконно приобрели крупную партию синтетического наркотика и расфасовали в свертки от 100 до 200 граммов для последующей продажи.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий наркоторговцы были задержаны с поличным сотрудниками севастопольского наркоконтроля при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Из незаконного оборота изъято свыше шести килограммов метадона", – говорится в сообщении.
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Ход расследования был взят на личный контроль начальником УМВД России по Севастополю генерал-майором полиции Павлом Гищенко.
В ведомстве пояснили, что подельники четко распределили обязанности: мужчина подготавливал в лесных массивах схроны для наркотиков, а его подельница фиксировала места закладок на камеру мобильного телефона. Оба передвигались на специально подготовленном автомобиле.
В частности, в секретном отсеке багажника оперативники обнаружили два свертка с метадоном, еще 35 были найдены в тайниках на территории Севастополя и Крыма. Также были изъяты другие доказательства противоправной деятельности наркокурьеров: смартфоны с фотографиями закладок, банковские карты, на которые поступали денежные средства и другие предметы.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, а на их имущество наложен арест. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Наркоторговцам грозит срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение.
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