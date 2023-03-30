https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-inostrantsy-popalis-na-narkotikakh-im-grozit-pozhiznennoe-1127861116.html

В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное

В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное

В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T10:05

2023-03-30T10:05

2023-03-30T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники при поддержке полицейского спецназа задержали с особо крупной партией наркотиков двух иностранцев – им грозит пожизненное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Как установило следствие, двое жителей ближнего зарубежья – одному 31 год, другому 37 лет – приобрели оптом наркотики в теневом сегменте Сети, чтобы в дальнейшем сбывать их в розницу с помощью закладок на территории Крыма.Мужчины арендовали дом в Феодосии, где оборудовали склад. Следующим пунктом назначения по плану злоумышленников был Севастополь.Осуществить задуманное злоумышленники не успели – их задержали оперативники при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром".Во время осмотра автомобиля одного из наркосбытчиков, правоохранители обнаружили и изъяли десять полимерных свертков с кокаином, а также три пакета с "синтетикой": мефедроном, МДМА и альфа-PVP.При обыске арендованного феодосийского дома оперативники нашли те же запрещенные вещества, причем мефедрона – более 300 граммов, что является особо крупным размером.Здесь же все необходимое для фасовки "товара" злоумышленниками: электронные весы высокой точности, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства, уточнили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Задержанные под стражей. Им грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков 750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок" Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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