https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-osudili-moskvicha-za-narkotiki-i-poddelnye-dokumenty-1127863283.html

В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы

В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы

Житель Московской области осужден в Севастополе на 13 лет колонии строгого режима за изготовление наркотиков, а также использование поддельного паспорта и... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T11:31

2023-03-30T11:31

2023-03-30T11:32

севастополь

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

прокуратура города севастополя

наркотики

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Житель Московской области осужден в Севастополе на 13 лет колонии строгого режима за изготовление наркотиков, а также использование поддельного паспорта и удостоверения следователя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.33-летний житель Московской области приехал в Севастополь на заработки. В мае прошлого года, договорившись с товарищем, решил нажиться быстрее и заняться изготовлением наркотиков. Для этого оборудовал в арендованном частном доме нарколабораторию."Для конспирации и облегчения совершения преступлений" он использовал и хранил поддельный паспорт гражданина РФ и фальшивое служебное удостоверение следователя ГСУ СК России по Москве, уточнили в ведомстве.Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. В доме и в тайниках на территории города они обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества общей массой почти 1 кг, а также свыше 1,1 кг их прекурсоров.Мужчина признан виновным за производство и операции с наркотиками в крупном размере по предварительному сговору и использование заведомо поддельных документов. Он осужден на 13 лет лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков

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Задержание сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю подозреваемого в производстве наркотиков Задержание сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю подозреваемого в производстве наркотиков 2023-03-30T11:31 true PT0M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура города севастополя, наркотики, видео