https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-osudili-moskvicha-za-narkotiki-i-poddelnye-dokumenty-1127863283.html
В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
Житель Московской области осужден в Севастополе на 13 лет колонии строгого режима за изготовление наркотиков, а также использование поддельного паспорта и... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:31
2023-03-30T11:31
2023-03-30T11:32
севастополь
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
прокуратура города севастополя
наркотики
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Житель Московской области осужден в Севастополе на 13 лет колонии строгого режима за изготовление наркотиков, а также использование поддельного паспорта и удостоверения следователя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.33-летний житель Московской области приехал в Севастополь на заработки. В мае прошлого года, договорившись с товарищем, решил нажиться быстрее и заняться изготовлением наркотиков. Для этого оборудовал в арендованном частном доме нарколабораторию."Для конспирации и облегчения совершения преступлений" он использовал и хранил поддельный паспорт гражданина РФ и фальшивое служебное удостоверение следователя ГСУ СК России по Москве, уточнили в ведомстве.Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. В доме и в тайниках на территории города они обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества общей массой почти 1 кг, а также свыше 1,1 кг их прекурсоров.Мужчина признан виновным за производство и операции с наркотиками в крупном размере по предварительному сговору и использование заведомо поддельных документов. Он осужден на 13 лет лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иностранцы попались на наркотиках: им грозит пожизненное Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков
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news.crimea@rian.ru
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Задержание сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю подозреваемого в производстве наркотиков
Задержание сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю подозреваемого в производстве наркотиков
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура города севастополя, наркотики, видео
В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
Нарколаборатория и фальшивые документы: в Севастополе гастарбайтер получил 13 лет
11:31 30.03.2023 (обновлено: 11:32 30.03.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Житель Московской области осужден в Севастополе на 13 лет колонии строгого режима за изготовление наркотиков, а также использование поддельного паспорта и удостоверения следователя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
33-летний житель Московской области приехал в Севастополь на заработки. В мае прошлого года, договорившись с товарищем, решил нажиться быстрее и заняться изготовлением наркотиков. Для этого оборудовал в арендованном частном доме нарколабораторию.
"Там он производил мефедрон и амфетамин и хранил прекурсоры для их производства. Кроме того, в том же домовладении мужчина вырастил коноплю и хранил ее в высушенном и измельченном виде с целью дальнейшего незаконного сбыта марихуаны", – рассказали в прокуратуре.
"Для конспирации и облегчения совершения преступлений" он использовал и хранил поддельный паспорт гражданина РФ и фальшивое служебное удостоверение следователя ГСУ СК России по Москве, уточнили в ведомстве.
Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. В доме и в тайниках на территории города они обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества общей массой почти 1 кг, а также свыше 1,1 кг их прекурсоров.
Мужчина признан виновным за производство и операции с наркотиками в крупном размере по предварительному сговору и использование заведомо поддельных документов. Он осужден на 13 лет лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.
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