https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-narkoagrariy-zhdet-suda-za-8-kg-urozhaya--1127954322.html

В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"

В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая" - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"

В Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг конопли, собственноручно изготовленной из "урожая" марихуаны. Сейчас он ждет суда, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T21:01

2023-04-03T21:01

2023-04-03T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг конопли, собственноручно изготовленной из "урожая" марихуаны. Сейчас он ждет суда, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.49-летний ранее судимый местный житель числился безработным, занимаясь на своем приусадебном участке в Балаклавском районе выращиванием конопли. Там у него был парник, а дома – склад со всем необходимым для фасовки и взвешивания высушенного "урожая". Пакетики с разовыми дозами мужчина сбывал приятелям "из рук в руки".На время следствия задержанного поместили под домашний арест. Свою причастность к торговле запрещенным товаром он отрицал, утверждая, что выращивал и хранил урожай исключительно для личного употребления. Однако собранная сотрудниками полиции доказательная база подтвердила все подозрения.Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора ждут отправки в суд. Мужчине вменяется незаконное производство, переработка, хранение и сбыт наркотических средств и содержащих их растений в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодой наркоман изрезал отца Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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