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В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"
В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"
В Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг конопли, собственноручно изготовленной из "урожая" марихуаны. Сейчас он ждет суда, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T21:01
2023-04-03T21:01
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг конопли, собственноручно изготовленной из "урожая" марихуаны. Сейчас он ждет суда, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.49-летний ранее судимый местный житель числился безработным, занимаясь на своем приусадебном участке в Балаклавском районе выращиванием конопли. Там у него был парник, а дома – склад со всем необходимым для фасовки и взвешивания высушенного "урожая". Пакетики с разовыми дозами мужчина сбывал приятелям "из рук в руки".На время следствия задержанного поместили под домашний арест. Свою причастность к торговле запрещенным товаром он отрицал, утверждая, что выращивал и хранил урожай исключительно для личного употребления. Однако собранная сотрудниками полиции доказательная база подтвердила все подозрения.Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора ждут отправки в суд. Мужчине вменяется незаконное производство, переработка, хранение и сбыт наркотических средств и содержащих их растений в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодой наркоман изрезал отца Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
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4.7
96
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наркотики, севастополь, умвд россии по севастополю, закон и право, крым, новости крыма, общество
В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"

В Севастополе наркоаграрий пойдет под суд за 8 кг конопли из парника

21:01 03.04.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг марихуаны
 Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг марихуаны
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца наркоплантации изъяли около 8 кг конопли, собственноручно изготовленной из "урожая" марихуаны. Сейчас он ждет суда, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
49-летний ранее судимый местный житель числился безработным, занимаясь на своем приусадебном участке в Балаклавском районе выращиванием конопли. Там у него был парник, а дома – склад со всем необходимым для фасовки и взвешивания высушенного "урожая". Пакетики с разовыми дозами мужчина сбывал приятелям "из рук в руки".
"В ходе обыска у криминального "агронома" полицейскими было изъято 16 кустов наркосодержащего растения, 22 полимерных пакета, три контейнера и стеклянная банка с готовой продукцией. Общий вес изъятого из незаконного оборота каннабиса составил около 8 кг", – сообщили в полиции.
На время следствия задержанного поместили под домашний арест. Свою причастность к торговле запрещенным товаром он отрицал, утверждая, что выращивал и хранил урожай исключительно для личного употребления. Однако собранная сотрудниками полиции доказательная база подтвердила все подозрения.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора ждут отправки в суд. Мужчине вменяется незаконное производство, переработка, хранение и сбыт наркотических средств и содержащих их растений в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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наркотикиСевастопольУМВД России по СевастополюЗакон и правоКрымНовости КрымаОбщество
 
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