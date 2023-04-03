https://crimea.ria.ru/20230403/privlek-vnimanie-fotografiruya-mestnost-v-krymu-zaderzhali-zakladchika-1127942286.html

Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"

Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика" - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"

В Сакском районе Крыма правоохранители задержали симферопольца, который успел сделать 35 "закладок" с наркотиками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму,... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T12:06

2023-04-03T12:06

2023-04-03T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма правоохранители задержали симферопольца, который успел сделать 35 "закладок" с наркотиками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.22-летний мужчина обратил внимание правоохранителей своим странным поведением: он что-то закапывал и фотографировал местность. В ходе досмотра полицейские нашли у него три свертка с кристаллическим порошкообразным веществом бежевого цвета. Молодой человек признался, что это наркотики, которые он закладывает в тайники.Экспертиза показала, что в свертках находилось 25 граммов синтетического наркотика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт запрещенных веществ, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.Ранее в Крыму задержали двоих несовершеннолетних наркокурьеров, они попались оперативникам с поличным в Симферопольском районе Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"

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