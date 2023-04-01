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В Севастополе молодой наркоман изрезал отца - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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В Севастополе молодой наркоман изрезал отца
В Севастополе молодой наркоман изрезал отца - РИА Новости Крым, 01.04.2023
В Севастополе молодой наркоман изрезал отца
В Севастополе ссора в семье обернулась поножовщиной – наркозависимый молодой человек напал на отца с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T11:01
2023-04-01T11:01
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
общество
наркотики
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора в семье обернулась поножовщиной – наркозависимый молодой человек напал на отца с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Все началось с замечания 51-летнего мужчины своему 24-летнему сыну, который страдает наркозависимостью."В очередной раз застав молодого человека в состоянии опьянения, отец сделал ему замечание и потребовал находиться дома. Это разозлило парня, он схватил нож и нанес несколько ударов в руку и ногу родственника", – рассказали в полиции.Раненый мужчина вызвал скорую. По адресу вместе с медиками прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и районный участковый полиции.Молодого человека задержали, изъяв вещественные доказательства совершенного преступления, в том числе нож. Ему грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении задержанного составлен админпротокол за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана &gt;&gt;Ранее в Евпатории двадцатилетний наркоман убил своего отчима, пока тот был в постели, ударив его ножом 25 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоман в Крыму заколол знакомого иглой от шприцаДо 20 лет за 115 свертков с наркотиками грозит жителю Алушты Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом
https://crimea.ria.ru/20230329/neudachnaya-mest-v-sevastopole-devushki-popalis-s-partiey-narkotikov-1127850762.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, наркотики, новости крыма
В Севастополе молодой наркоман изрезал отца

В Севастополе наркоман во время ссоры напал с ножом на отца – он задержан

11:01 01.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора в семье обернулась поножовщиной – наркозависимый молодой человек напал на отца с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Все началось с замечания 51-летнего мужчины своему 24-летнему сыну, который страдает наркозависимостью.
"В очередной раз застав молодого человека в состоянии опьянения, отец сделал ему замечание и потребовал находиться дома. Это разозлило парня, он схватил нож и нанес несколько ударов в руку и ногу родственника", – рассказали в полиции.
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Раненый мужчина вызвал скорую. По адресу вместе с медиками прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и районный участковый полиции.
Молодого человека задержали, изъяв вещественные доказательства совершенного преступления, в том числе нож. Ему грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении задержанного составлен админпротокол за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана >>
Ранее в Евпатории двадцатилетний наркоман убил своего отчима, пока тот был в постели, ударив его ножом 25 раз.
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