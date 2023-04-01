https://crimea.ria.ru/20230401/v-sevastopole-molodoy-narkoman-izrezal-ottsa-1127917562.html

В Севастополе молодой наркоман изрезал отца

В Севастополе молодой наркоман изрезал отца - РИА Новости Крым, 01.04.2023

В Севастополе молодой наркоман изрезал отца

В Севастополе ссора в семье обернулась поножовщиной – наркозависимый молодой человек напал на отца с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T11:01

2023-04-01T11:01

2023-04-01T11:01

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора в семье обернулась поножовщиной – наркозависимый молодой человек напал на отца с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Все началось с замечания 51-летнего мужчины своему 24-летнему сыну, который страдает наркозависимостью."В очередной раз застав молодого человека в состоянии опьянения, отец сделал ему замечание и потребовал находиться дома. Это разозлило парня, он схватил нож и нанес несколько ударов в руку и ногу родственника", – рассказали в полиции.Раненый мужчина вызвал скорую. По адресу вместе с медиками прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и районный участковый полиции.Молодого человека задержали, изъяв вещественные доказательства совершенного преступления, в том числе нож. Ему грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении задержанного составлен админпротокол за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана >>Ранее в Евпатории двадцатилетний наркоман убил своего отчима, пока тот был в постели, ударив его ножом 25 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркоман в Крыму заколол знакомого иглой от шприцаДо 20 лет за 115 свертков с наркотиками грозит жителю Алушты Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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