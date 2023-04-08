https://crimea.ria.ru/20230408/v-belgorodskoy-oblasti-podrostki-podorvalis-pri-popytke-raspilit-snaryad-1128064528.html
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 08.04.2023
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T19:46
2023-04-08T19:46
2023-04-08T20:11
белгородская область
вячеслав гладков
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711469_0:32:1620:943_1920x0_80_0_0_87fffa7261a0e3e99e5dda60f109c6e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка.Он отметил, что пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную больницу города Белгорода. Где получил первичную помощь."У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.Гладков еще раз обратился к родителям с просьбой уделить своим детям особое внимание и ежедневно разъяснять правила поведения при обнаружении неизвестных предметов.В феврале прошлого года в Белгородской области тяжелые ранения получил 14-летний мальчик. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация. У ребенка диагностировали травматическое повреждение стопы и лица.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снарядПри попытке распилить боеприпас один крымчанин погиб, двое пострадали
белгородская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711469_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_69947e8d6b6ec58a6923e38eaecc2193.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
Гладков: в Белгородской области два подростка подорвались при попытке распилить снаряд
19:46 08.04.2023 (обновлено: 20:11 08.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка.
"Двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки", - написал Гладков в с воем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную больницу города Белгорода. Где получил первичную помощь.
"У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.
Гладков еще раз обратился к родителям с просьбой уделить своим детям особое внимание и ежедневно разъяснять правила поведения при обнаружении неизвестных предметов.
"Сейчас нашим детям как никогда нужно особое внимание: чем они занимаются, где находятся и тем более что они делают. Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы - 112", - попросил губернатор.
В феврале прошлого года в Белгородской области тяжелые ранения получил 14-летний мальчик
. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация. У ребенка диагностировали травматическое повреждение стопы и лица.
Читайте также на РИА Новости Крым: