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В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд

В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 08.04.2023

В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд

В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T19:46

2023-04-08T19:46

2023-04-08T20:11

белгородская область

вячеслав гладков

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка.Он отметил, что пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную больницу города Белгорода. Где получил первичную помощь."У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.Гладков еще раз обратился к родителям с просьбой уделить своим детям особое внимание и ежедневно разъяснять правила поведения при обнаружении неизвестных предметов.В феврале прошлого года в Белгородской области тяжелые ранения получил 14-летний мальчик. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация. У ребенка диагностировали травматическое повреждение стопы и лица.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снарядПри попытке распилить боеприпас один крымчанин погиб, двое пострадали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия