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В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 08.04.2023
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T19:46
2023-04-08T20:11
белгородская область
вячеслав гладков
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка.Он отметил, что пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную больницу города Белгорода. Где получил первичную помощь."У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.Гладков еще раз обратился к родителям с просьбой уделить своим детям особое внимание и ежедневно разъяснять правила поведения при обнаружении неизвестных предметов.В феврале прошлого года в Белгородской области тяжелые ранения получил 14-летний мальчик. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация. У ребенка диагностировали травматическое повреждение стопы и лица.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеНа Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снарядПри попытке распилить боеприпас один крымчанин погиб, двое пострадали
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия
В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд

Гладков: в Белгородской области два подростка подорвались при попытке распилить снаряд

19:46 08.04.2023 (обновлено: 20:11 08.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два подростка получили ранения из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который они попытались распилить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка.
"Двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки", - написал Гладков в с воем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную больницу города Белгорода. Где получил первичную помощь.
"У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.
Гладков еще раз обратился к родителям с просьбой уделить своим детям особое внимание и ежедневно разъяснять правила поведения при обнаружении неизвестных предметов.
"Сейчас нашим детям как никогда нужно особое внимание: чем они занимаются, где находятся и тем более что они делают. Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы - 112", - попросил губернатор.
В феврале прошлого года в Белгородской области тяжелые ранения получил 14-летний мальчик. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация. У ребенка диагностировали травматическое повреждение стопы и лица.
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Белгородская областьВячеслав ГладковРоссияПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
20:09Главные новости Крыма: 8 апреля
19:46В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
19:34Главные события и заявления дня: 8 апреля
19:13Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
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