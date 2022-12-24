https://crimea.ria.ru/20221224/pod-belgorodom-podrostok-podorvalsya-na-neizvestnom-predmete--1126116012.html
Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
В Белгородской области на взрывоопасном предмете подорвался подросток, он тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T19:58
2022-12-24T19:58
2022-12-24T20:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
сво
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области на взрывоопасном предмете подорвался подросток, он тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, у мальчика травматическое повреждение стопы и лица, он в областной детской больнице.Гладков попросил родителей в преддверии новогодних праздников еще раз поговорить с детьми и призвать не ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории и не прикасаться к опасным предметам."Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем – лишнее тому доказательство... Объясните детям, что, если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы – 112. А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!" – призвал Гладков.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека подорвались на мине в Брянской области Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, сво, общество, всу (вооруженные силы украины)
Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
Губернатор Гладков: в Белгородском районе подорвался подросток, он тяжело ранен
19:58 24.12.2022 (обновлено: 20:00 24.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области на взрывоопасном предмете подорвался подросток, он тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас плохая новость: в селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация... Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, у мальчика травматическое повреждение стопы и лица, он в областной детской больнице.
Гладков попросил родителей в преддверии новогодних праздников еще раз поговорить с детьми и призвать не ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории и не прикасаться к опасным предметам.
"Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем – лишнее тому доказательство... Объясните детям, что, если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы – 112. А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!" – призвал Гладков.
Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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