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Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
Сотрудники коммунальных служб в Луганской Народной Республике погибли при детонации неопознанного взрывного устройства в лесополосе. Об этом со ссылкой на МЧС... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T09:43
2022-12-04T09:43
2022-12-04T09:47
луганская народная республика (лнр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники коммунальных служб в Луганской Народной Республике погибли при детонации неопознанного взрывного устройства в лесополосе. Об этом со ссылкой на МЧС республики пишет РИА Новости."В лесополосе между населенными пунктами Троицкое и Калиново 3 декабря при выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло три человека (мужчины 1970, 1984, 2000, г.р.)", — уточнили в ведомстве.В свою очередь глава администрации Первомайска Сергей Колягин сообщил, что в результате взрыва смертельные ранения получили еще два человека."К сожалению, трое мужчин, которые вчера заготавливали дрова вблизи с. Троицкое и подорвались на неустановленном взрывном устройстве, погибли. По уточненной информации, также несовместимые с жизнью ранения получили граждане 1970 и 1984 года рождения, один из них — житель поселка Мироновский ДНР. Выражаю соболезнования родным и близким погибших", — написал Колягин в своем Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны.
https://crimea.ria.ru/20221122/semya-pogibla-pri-vzryve-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti-1125495734.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия
Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
В ЛНР при взрыве неустановленного устройства погибли сотрудники коммунальных служб
09:43 04.12.2022 (обновлено: 09:47 04.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники коммунальных служб в Луганской Народной Республике погибли при детонации неопознанного взрывного устройства в лесополосе. Об этом со ссылкой на МЧС республики пишет РИА Новости.
"В лесополосе между населенными пунктами Троицкое и Калиново 3 декабря при выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло три человека (мужчины 1970, 1984, 2000, г.р.)", — уточнили в ведомстве.
В свою очередь глава администрации Первомайска Сергей Колягин сообщил, что в результате взрыва смертельные ранения получили еще два человека.
"К сожалению, трое мужчин, которые вчера заготавливали дрова вблизи с. Троицкое и подорвались на неустановленном взрывном устройстве, погибли. По уточненной информации, также несовместимые с жизнью ранения получили граждане 1970 и 1984 года рождения, один из них — житель поселка Мироновский ДНР. Выражаю соболезнования родным и близким погибших", — написал Колягин в своем Telegram-канале.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался
при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны.