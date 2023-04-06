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В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика
В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика
Подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика, пострадавший в больнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T15:23
2023-04-06T15:34
пермь
россия
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
образование в россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика, пострадавший в больнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.Инцидент произошел 6 апреля в селе Асово Березовского муниципального округа. Ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику.Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, работают с документацией. Назначены судебные экспертизы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).Ранее ЧП произошло в школе Петропавловска в Казахстане. Ученик девятого класса напал с ножом и топором на учащихся, результате чего трое подростков пострадали. Двоих госпитализировали, а третьему оказали медпомощь на месте. Возбуждено дело о покушении на убийство.Нападения в школах РоссииВ начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.В октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство. Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*.*Движение признано террористическим и запрещено в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурВ школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассникаПатрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма
https://crimea.ria.ru/20230213/podrostok-s-nozhom-i-toporom-ranil-troikh-shkolnikov-v-kazakhstane-1126937772.html
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пермь, россия, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), образование в россии, новости, общество
В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика

В школе Пермского края семиклассник ранил ножом другого ученика – он в больнице

15:23 06.04.2023 (обновлено: 15:34 06.04.2023)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика, пострадавший в больнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 6 апреля в селе Асово Березовского муниципального округа. Ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику.
"В настоящее время следствием устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему, которому оказывается медпомощь. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения школьника с ножом по территории учебного заведения", - говорится в сообщении СК.
Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, работают с документацией. Назначены судебные экспертизы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Ранее ЧП произошло в школе Петропавловска в Казахстане. Ученик девятого класса напал с ножом и топором на учащихся, результате чего трое подростков пострадали. Двоих госпитализировали, а третьему оказали медпомощь на месте. Возбуждено дело о покушении на убийство.
Маска и топор девятиклассника, напавшего на детей в школе в Петропавловске (Казахстан)
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Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены

Нападения в школах России

В начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.
Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.
В октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство. Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.
В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.
Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*.
*Движение признано террористическим и запрещено в России
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