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Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
Ученик девятого класса напал на учащихся в школе Петропавловска в Казахстане, трое подростков пострадали. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T08:11
2023-02-13T08:11
2023-02-13T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Ученик девятого класса напал на учащихся в школе Петропавловска в Казахстане, трое подростков пострадали. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.ЧП произошло сегодня утром в школе №4. Нападавший задержан сотрудниками полиции, начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".По словам очевидцев, девятиклассник поднялся на второй этаж, зашел в туалет, переоделся и надел маску. После чего вышел в коридор и ранил ученицу и двоих учеников 9-10-х классов. Сообщают, что он принес с собой нож и топор.Нападение в Симферопольской школеВ октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство.Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.Нападения в школах РоссииВ начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*.В мае 2021 года в Пермском крае 17-летний ученик лицея напал на учительницу с ножом. С полученным ранением потерпевшая была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).*Движение признано террористическим и запрещено в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурНапавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии "Колумбайна"*Напавшему с ножом на одноклассника подростку выбрана мера пресечения
https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-potreboval-usilit-mery-bezopasnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-kryma-1124721112.html
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Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
В Казахстане девятиклассник пронес в школу топор с ножом и ранил троих учеников
08:11 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым.
Ученик девятого класса напал на учащихся в школе Петропавловска в Казахстане, трое подростков пострадали. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
ЧП произошло сегодня утром в школе №4.
"Двое детей находятся в детской больнице (колотые раны головы и предплечья), третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь", - сообщили в управлении образования.
Нападавший задержан сотрудниками полиции, начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".
По словам очевидцев, девятиклассник поднялся на второй этаж, зашел в туалет, переоделся и надел маску. После чего вышел в коридор и ранил ученицу и двоих учеников 9-10-х классов. Сообщают, что он принес с собой нож и топор.
Нападение в Симферопольской школе
В октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом
своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство.
Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.
Нападения в школах России
В начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.
Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.
В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь
по ученикам и педагогам. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.
Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*.
В мае 2021 года в Пермском крае 17-летний ученик лицея напал на учительницу с ножом
. С полученным ранением потерпевшая была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
*Движение признано террористическим и запрещено в России
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