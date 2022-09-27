https://crimea.ria.ru/20220927/napavshiy-na-shkolu-v-izhevske-byl-priverzhentsem-ideologii-kolumbayna-1124641653.html

Напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии "Колумбайна"*

Напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии "Колумбайна"* - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии "Колумбайна"*

Устроивший стрельбу в школе Ижевска был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T16:38

2022-09-27T16:38

2022-09-27T16:39

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Устроивший стрельбу в школе Ижевска был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.На основании полученных данных заведено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, веры, национальности. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии. В Ижевске находится и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил истребовать и проанализировать данные об окружении Казанцева, в том числе выяснить, как он приобрел орудие и боеприпасы.По данным СК, обучавшие Казанцева в школе учителя характеризуют его как замкнутого ученика. Он не работал, получал пособие как инвалид 2-й группы.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.Во вторник 15 пострадавших бортом МЧС были эвакуированы в клиники Москвы, в больницах Ижевска остается восемь детей. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html

https://crimea.ria.ru/20220927/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-strelbe-v-izhevske-detey-1124641212.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество