https://crimea.ria.ru/20220927/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-strelbe-v-izhevske-detey-1124641212.html

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей

В больницах Ижевска остаются восемь пострадавших при стрельбе в школе детей, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T15:53

2022-09-27T15:53

2022-09-27T15:53

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В больницах Ижевска остаются восемь пострадавших при стрельбе в школе детей, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Об этом со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что в федеральные клиники эвакуировали 15 тяжелых пациентов.Сегодня губернатор планирует подписать указ о выплатах пострадавшим и погибшим. По последним данным, жертв 17."У нас погибли 11 детей и 6 взрослых. Погибшие дети были учениками начальной школы и старшеклассники, от семи до 16 лет. Взрослые – это два охранника, три учителя и один сотрудник школы. Сегодня подпишу указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим", - добавил Бречалов.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.

https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество