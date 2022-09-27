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Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей
Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей
В больницах Ижевска остаются восемь пострадавших при стрельбе в школе детей, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T15:53
2022-09-27T15:53
2022-09-27T15:53
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В больницах Ижевска остаются восемь пострадавших при стрельбе в школе детей, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Об этом со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что в федеральные клиники эвакуировали 15 тяжелых пациентов.Сегодня губернатор планирует подписать указ о выплатах пострадавшим и погибшим. По последним данным, жертв 17."У нас погибли 11 детей и 6 взрослых. Погибшие дети были учениками начальной школы и старшеклассники, от семи до 16 лет. Взрослые – это два охранника, три учителя и один сотрудник школы. Сегодня подпишу указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим", - добавил Бречалов.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html
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происшествия, общество
Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Ижевске детей
Губернатор Бречалов: в больницах Ижевска остаются восемь раненых при стрельбе детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В больницах Ижевска остаются восемь пострадавших при стрельбе в школе детей, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Об этом со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что в федеральные клиники эвакуировали 15 тяжелых пациентов.
"В больницах Удмуртии сейчас остаются восемь детей, состояние средней степени тяжести", - завил глава региона.
Сегодня губернатор планирует подписать указ о выплатах пострадавшим и погибшим. По последним данным, жертв 17.
"У нас погибли 11 детей и 6 взрослых. Погибшие дети были учениками начальной школы и старшеклассники, от семи до 16 лет. Взрослые – это два охранника, три учителя и один сотрудник школы. Сегодня подпишу указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим", - добавил Бречалов.
Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.