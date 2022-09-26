https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-pri-strelbe-v-shkole-13-pogibshikh-obyavlen-traur-1124626553.html

Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур

Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур

Количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, из них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T13:46

2022-09-26T13:46

2022-09-26T13:46

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, из них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.ЧП произошло в понедельник утром в школе №88. Мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. СК ранее сообщил о девяти жертвах, позже количество погибших выросло до 13.По поручению главы СК на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты центрального аппарата. Ведомство опубликовало кадры с преступником, который после массового убийства покончил с собой. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.Следователи уже установили личность напавшего на школу в Ижевске."Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - уточнили в СК.Тем временем в Ижевск направлена группа врачей ведущих медцентров страны. Они помогут местным медикам оказывать помощь раненым.После трагедии в регионе объявили траур. Власти обещают оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим.

https://crimea.ria.ru/20220926/strelbu-v-shkole-izhevska-ustroil-ee-vypusknik--sk-1124626065.html

https://crimea.ria.ru/20220926/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-shkole-izhevska-1124623740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости