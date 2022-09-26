https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-pri-strelbe-v-shkole-13-pogibshikh-obyavlen-traur-1124626553.html
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, из них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T13:46
2022-09-26T13:46
2022-09-26T13:46
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, из них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.ЧП произошло в понедельник утром в школе №88. Мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. СК ранее сообщил о девяти жертвах, позже количество погибших выросло до 13.По поручению главы СК на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты центрального аппарата. Ведомство опубликовало кадры с преступником, который после массового убийства покончил с собой. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.Следователи уже установили личность напавшего на школу в Ижевске."Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - уточнили в СК.Тем временем в Ижевск направлена группа врачей ведущих медцентров страны. Они помогут местным медикам оказывать помощь раненым.После трагедии в регионе объявили траур. Власти обещают оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим.
https://crimea.ria.ru/20220926/strelbu-v-shkole-izhevska-ustroil-ee-vypusknik--sk-1124626065.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13, объявлен трехдневный траур
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13, из них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ЧП произошло в понедельник утром в школе №88. Мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. СК ранее сообщил о девяти жертвах
, позже количество погибших выросло до 13.
"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется", - говорится в сообщении Следкома.
По поручению главы СК на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты центрального аппарата. Ведомство опубликовало кадры с преступником, который после массового убийства покончил с собой. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.
Следователи уже установили личность напавшего на школу в Ижевске.
"Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - уточнили в СК.
Тем временем в Ижевск направлена группа врачей ведущих медцентров страны. Они помогут местным медикам оказывать помощь раненым.
"В Ижевск для оказания помощи пострадавшим направляется группа специалистов федеральных центров. В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра", — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
После трагедии в регионе объявили траур. Власти обещают оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим.